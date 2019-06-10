Islanan elbiselerini kurutmak isteyen çocuk orman yangınına neden oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gölete girdikten sonra ıslanan elbiselerini kurutmak isteyen 11 yaşındaki çocuğun yaktığı ateş, orman yangına neden oldu. Çıkan yangında 25’şe yakın çam ağacının yandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çamoba Mahallesi’nde meydana geldi. 11 yaşındaki A.T. isimli çocuğun serinlemek için gölete girdikten sonra elbiseleri ıslanması sonucunda dere kenarında eşyalarını kurutmak istedi. Bu sırada yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın Orman, İtfaiye Amirliği ekipleri ve köylüler tarafından büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme sürüyor.

