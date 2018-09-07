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Islandman’den Montreux Caz Festivali’nde büyük başarı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

 MÜZİSYEN Tolga Böyük tarafından hayata geçirilen elektronik müzik projesi Islandman, Montreux Caz Festivali kapsamında düzenlenen yetenek yarışmasını kazanarak “Shure Montreux Caz Grubu Ödülü”nün sahibi oldu.

Islandman’den Montreux Caz Festivali’nde büyük başarı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MÜZİSYEN Tolga Böyük tarafından hayata geçirilen elektronik müzik projesi Islandman, Montreux Caz Festivali kapsamında düzenlenen yetenek yarışmasını kazanarak “Shure Montreux Caz Grubu Ödülü”nün sahibi oldu.

Avrupa’nın en büyük caz festivallerinden Montreux Caz Festivali’nde geçtiğimiz Temmuz ayında sahne alan ve festival kapsamında gerçekleştirilen Montreux Caz Yetenek Ödülleri’nde yarışan Islandman, önemli bir ödülün sahibi oldu. Aralarında Alloe Blac, Richard Bona, Derrick Hodge ve Bugge Wesseltoft’un da bulunduğu saygın müzisyenlerden oluşan jüri, en iyi çıkış yapan gruba verdikleri “Shure Montreux Caz Grubu Ödülü”ne Islandman’i layık gördü. Festival yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Islandman’in, elektronik yapısı, hipnotik gitar ve şamanik ritimleriyle Montreux Caz Festivali seyircisinin sevgisini kazandığı belirtildi.

Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan Islandman, müziklerindeki psikedelik melodi ve formları, dünyadaki değişik müzikal coğrafyalardan aldıkları sesler ve elektronik ritimler ile birleştiriyor. Grubun 2017 yılında Danimarkalı plak şirketi Music For Dreams tarafından yayınlanan ilk albümleri “Rest in Space” çıktığı ilk haftalarda dijital müzik platformlarında 1 numara olmuştu. Grup yine bu sene, İstanbul Jazz Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Vitrin Güncel Müzik Buluşmaları” kapsamında verdiği performans ile “Socar Turne Özel Ödülü”nün de sahibi olmuştu. Şu anda ikinci albüm çalışmalarına devam eden grup, Avrupa ve Japonya turnesine hazırlanıyor.

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