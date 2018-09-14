Islanmamak için çanta ve poşetleri kullandılar

Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Aniden bastıran yağmur uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Mecidiyeköy'de yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına bazıları ise varyant altına sığındı. Sığınacak yer bulamayan vatandaşlar ise, yanlarında bulunan çanta ve poşetleri başlarına siper ederek ıslanmamaya çalıştı.
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