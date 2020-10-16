HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi

İşledikleri 6 suçu kendileri belgeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Denizli’de 6 mahallede meydana gelen araç kundaklama ve iş yeri kurşunlaması olaylarını araştıran polis ekipleri, suç işledikleri anlarda görüntü kaydı yapan 7 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.Denizli’de son zamanlarda art arda meydana gelen olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü titiz bir çalışma yürüttü.

Denizli’de 6 mahallede meydana gelen araç kundaklama ve iş yeri kurşunlaması olaylarını araştıran polis ekipleri, suç işledikleri anlarda görüntü kaydı yapan 7 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Denizli’de son zamanlarda art arda meydana gelen olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü titiz bir çalışma yürüttü. Geçtiğimiz günlerde Atalar ve İlbade mahallelerinde araç kundaklanması, Adalet, Kınıklı ve Fesleğen mahallelerinde iş yeri kurşunlaması ve İstiklal Mahallesi’nde tarihi eser niteliğindeki bir evin kundaklanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği çevrede 316 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek şüphelileri tespit etti. Fiziki takibin ardından olayları gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen 7 şüpheli, farklı mahallelerdeki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar ise görenleri şaşırttı. Güvenlik kameralarına yansıyan iş yeri kurşunlaması ve farklı olaylarda kullanıldığı tespit edilen 3 adet av tüfeği, bıçak, kelepçe, 2 adet telsiz, tabanca, 200 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca aramalarda ele geçirilen telefon ve dijital malzemelerde, zanlıların olayları gerçekleştirdikleri esnada kendi görüntülerini kaydettikleri ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Başsavcılık'tan Kadir Şeker'e ilişkin karara itirazBaşsavcılık'tan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
Başsavcılık'tan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 936 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 936 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! 'Kozmik Oda' davasında karar çıktı
'Kozmik Oda' davasında karar çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki
Değeri dudak uçuklattı! 'Sunrays' Bodrum'a demirledi
Gören dönüp bir daha baktı! Değeri dudak uçuklattı
Büyükçekmece'de görüntülenen yavru ayıyı arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul'da 'yavru ayı' alarmı! Arama çalışmaları sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.