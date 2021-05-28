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İşledikleri suçlarla tanınan 'Conolar'ın yaşamı belgesel oluyor

28.05.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da doğup, büyüyen Yazar Meltem Yılmaz ile 'Koku’nun Serüveni' belgeseliyle 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Cono aşireti mensuplarının yaşamını belgeselle ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Belgeselle, ‘Cono aşiretini yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle ekrana taşıyacak.

Adana adliyelerinde çıkardıkları kavgalarla hafızalara kazınan Conolar’ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı, Adana’nın bereketli topraklarında doğup büyüyen Meltem Yılmaz ile “Koku’nun Serüveni” belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana’nın Cono Aşireti’ni izleyici ile buluşturmak üzere bir araya geldi.

İŞLEDİKLERİ SUÇLARLA BİLİNİYORLAR

Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimleri, Adana’da başladı. Yazar Meltem Yılmaz’ın “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” adlı kitabındaki bir hikayeden uyarlanan film, Cono Aşireti’ni yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil, günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle izleyici ile buluşturacak.

“Bütün Mümkünlerin Kıyısında” projesi, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya hazırlanıyor.

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''TİRAJİK HAYATLARI ÇEKİYORUZ''

Kitabının ilk hikayesinin Cono'lar olduğunu ve bu nedenle belgeselin ilk çekimlerinin de burada başladığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Adana'yı hepimiz bereketli topraklar olarak biliriz ama Adana'da maalesef aynı zamanda suç oranı da çok yüksek. Biz de burada, bu büyük mahallede maalesef hem trajik hayatları çekiyoruz hem de onların geleceğe dair hayallerini, umutlarını çekmeye çalışıyoruz. Yani bir profil çıkarmaya çalışıyoruz. Burada o kadar çocuk var ki, o kadar hayalleri, umutları var ki, ama maalesef uyuşturucu ve diğer suçlar bu mahallenin yakasından düşmüyor. O nedenle biz yazar ve yönetmen olarak sanat adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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''İLGİ ODAĞI OLACAK BİR PROJE''

Uluslararası arenada başarılara imza atacakları bir proje olmasını amaçladıklarını anlatan yönetmen Yiğit ise, "Meltem Hanım sosyo-kültürel meseleleri inceleyen ödüllü bir kitabın yazarı. Biz bu kitabın ilk ayağı olan Adana ayağını belgeselleştirmek adına yola çıktık. Amacımız buradaki sosyal sorunları da öne çıkaran ve uluslararası arenada başarılara imza atacağımız bir proje olması. Projemizde sona doğru gelirken seyircinin de heyecanlandığı ve ilgi odağı olacak bir proje olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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Adana
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