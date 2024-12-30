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İşlem hacimleri 2 milyar TL'den fazla! Bungalov çetesi çökertildi: Lüks yaşamları gözden kaçmadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 08:34
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Her gün farklı yöntemle vatandaşın karşısına çıkarak haksız kazanç sağlayan dolandırıcılara yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Sosyal medyada bungalov kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapan çete lüks yaşamları dikkat çekince ekiplerin radarına girdi. Çökertilen çetenin 2 milyar TL'den fazla işlem hacmi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı. Ayrıca çetenin araçlarına da el konuldu.

İşlem hacimleri 2 milyar TL'den fazla! Bungalov çetesi çökertildi: Lüks yaşamları gözden kaçmadı

Diyarbakır merkezli “Bungalov sarmalı” operasyonunda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.

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HAKSIZ KAZANÇLA LÜKS HAYAT...

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 2 MİLYAR TL'DEN FAZLA

Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.

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20 GÖZALTI

Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı “Bungalov sarmalı” operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLARINA EL KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.
Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
çete bungalov dolandırıcı
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