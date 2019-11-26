İşlemedikleri Suçtan 36 Yıl Hapis Yattılar 

ABD’nin Maryland eyaletinde üç kişi cinayet suçundan 36 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, bir yargıç tarafından haklarındaki mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve savcıların da suçlamaları düşürmesi üzerine özgürlüklerine kavuştu. Üç siyah Amerikalı, 1984 yılında 14 yaşındaki bir gencin öldürülmesinde suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Baltimore Sun gazetesinin haberine göre, Temyiz Mahkemesi yargıcı Charles Peters “Ceza yargılaması sistemi adına, ki eminim bu sizin çok az şey ifade edecek, özür dilerim” dedi.

Chestnut, Watkins ve Stewart 14 yaşındaki DeWitt Duckett’ın öldürülmesinden sonra 1983 yılının Kasım ayında tutuklanmıştı. Duckett, Baltimore kentindeki okuluna giderken sarkıntılığa uğramış ve boynundan vurulmuştu.

Dosya, üç mahkumdan biri olan Chestnut’ın başvurusu üzerine Baltimore savcısı Marilyn Mosby tarafından bu yıl başlarında yeniden açılmıştı. Washington Post gazetesi, başvuru mektubunda Chestnut’un geçen yıl bulduğu, kendilerini aklayan bir delili paylaştığını yazdı.