İşler: ‘Talep Olursa Libya’ya Askeri Destek Gönderilebilir’

Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Libya’yla yapılan askeri anlaşmayı savunarak, Ankara yönetimi olarak oradaki meşru hükümete destek olduklarını ve talep olursa askeri güç gönderilebileceğini söyledi.

Libya’da Fayaz Al Sarraj’ın liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter’in başında olduğu grup arasında çatışmalı tablo sürüyor. Bu noktada Türkiye’nin askeri gücüyle taraflar arasında tercihte bulunması tartışması yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk Hükümeti, son olarak 27 Kasım günü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması” imzalamıştı.

Türkiye’de CHP başta olmak üzere muhalefet cephesi, Türkiye ve Kıbrıs Türkleri’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanını genişletmesi dolayısıyla mutabakat muhtırasına destek verdi, ancak askeri anlaşmaya karşı çıktı. TBMM’de 5 Aralık’ta yapılan oylamada, HDP dışındaki tüm partilerce verilen destekle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” kabul edildi ve dolayısıyla yasalaştı.