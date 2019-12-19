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İşler: ‘Talep Olursa Libya’ya Askeri Destek Gönderilebilir’

19.12.2019 21:59 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Libya’yla yapılan askeri anlaşmayı savunarak, Ankara yönetimi olarak oradaki meşru hükümete destek olduklarını ve talep olursa askeri güç gönderilebileceğini söyledi

İşler: ‘Talep Olursa Libya’ya Askeri Destek Gönderilebilir’

Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Libya’yla yapılan askeri anlaşmayı savunarak, Ankara yönetimi olarak oradaki meşru hükümete destek olduklarını ve talep olursa askeri güç gönderilebileceğini söyledi.

Libya’da Fayaz Al Sarraj’ın liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter’in başında olduğu grup arasında çatışmalı tablo sürüyor. Bu noktada Türkiye’nin askeri gücüyle taraflar arasında tercihte bulunması tartışması yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk Hükümeti, son olarak 27 Kasım günü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması” imzalamıştı.

Türkiye’de CHP başta olmak üzere muhalefet cephesi, Türkiye ve Kıbrıs Türkleri’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanını genişletmesi dolayısıyla mutabakat muhtırasına destek verdi, ancak askeri anlaşmaya karşı çıktı. TBMM’de 5 Aralık’ta yapılan oylamada, HDP dışındaki tüm partilerce verilen destekle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” kabul edildi ve dolayısıyla yasalaştı.

Libya’ya Türk askeri gönderilmesi yolunu açacak askeri anlaşma ise, Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Bu sefer sadece HDP değil CHP ve İyi Parti de karşı oy kullanacak. CHP ve İyi Parti, Türkiye’nin hali hazırda çatışmalara sahne olan Libya’da taraflardan biri lehine askeri güç göndermesine karşı çıkıyor.

Türkiye’nin Libya ile ilişkilerinde doğrudan Erdoğan’a bağlı, kilit rol oynayan isim olan İşler ise, bugün Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde (ORSAM) “Libya Krizi ve Türkiye

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