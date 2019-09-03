HABER

İşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da sıcak hava nedeniyle iş yapamaz duruma gelen pazar esnafı için Büyükşehir Belediyesi soğuk buharlı su püskürtme sistemini faaliyete geçirdi.

İşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözüm

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sıcak hava nedeniyle iş yapamaz duruma gelen pazar esnafı için Büyükşehir Belediyesi soğuk buharlı su püskürtme sistemini faaliyete geçirdi. Bu sayede vatandaşlar pazarda rahatlıkla alışveriş yaparken, tezgahlardaki sebze ve meyveler ise tazeliğini koruyor.
Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar pazar yerlerine uğramayınca esnaf da son zamanlarda iş yapamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların sıcaktan etkilenmemeleri için 'Buharlı Sislenme' uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’de ilk kez uygulanan soğuk buharlı su püskürtme sistemini sayesinde esnafın yüzü gülerken, vatandaşlar ise rahatlıkla alışverişini yapıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce Turgut Özal ile Yenişehir mahallerindeki semt pazarlarında uyguladığı soğutma sistemi sayesinde işlerinin açıldığını ifade eden pazar esnafı, astıkları pankartla yetkililere teşekkür etti. Buharlı sislemeyle serinleyen pazar esnafıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sıcak bir iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa’da oldukça sıcak bir ortamda çalışan esnafın taleplerine kulak vererek, böyle bir uygulamayı Türkiye’de ilk defa burada hayatta geçirdiklerini ifade etti. Beyazgül şunları söyledi:
"Semt pazarımızda esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Malum, Şanlıurfa'mız sıcak iklim kuşağında yer alıyor ve bu dönemlerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Tabi insanlarımız alışveriş yapmak zorunda. Bizler de vatandaşlarımızın serin bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için semt pazarlarımıza soğutma sistemlerini taktık. Geriş dönüşler noktasında da çok güzel eleştiriler aldık. Şimdi diğer kapalı semt pazarlarımızın ihalesini yaptık ve kısa sürede tüm semt pazarlarımızda aynı sistemi uygulayacağız."
Pazara buhar sisteminin kurulmasının ardından hem işlerinin açıldığını hem de tezgahta sattıkları ürünlerin tazeliğini koruduğunu ifade eden esnaf ise yetkililere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözümİşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözümİşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözümİşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözüm

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Evi çiçek bahçesi gibiEvi çiçek bahçesi gibi
Melek, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştuMelek, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.