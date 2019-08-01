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İşlerine dönmek için 100 gündür eylem yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler, belediye önünde 100 gündür eylemini sürdürüyor - Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş: - "Özcan'ın 5 Nisan'da devir teslim töreninde Kur'an-ı Kerim'i öperken ettiği yemin de bir anlam ifade etmemiştir. Bizler unutmadık, Bolu halkı unutmadı ama Başkan Özcan sözünü de Kur'an-ı Kerim'i öperken söylediklerini de çoktan unutmuştu" - "Gelin, emekçi kardeşlerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Verdiğiniz sözü unutmayın. Dün dündür, bugün bugündür demeyin, sözünüzü yerine getirin"

Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler, işlerine dönebilmek için belediye önünde 100 gündür eylemlerine devam ediyor.

Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra ağırlıklı olarak CHP'li belediye başkanlarının daha mazbatalarını almadan, belediye başkanlığı koltuğuna oturmadan, Hak-İş'e bağlı sendikalara yönelik bir operasyon başlattığını hatırlattı.

İşçilerin işe iadelerini sağlamak amacıyla, 24 Haziran'da başlayan oturma eylemlerinin 100'üncü gününe ulaştığına değinen Karataş, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan ve iş yerleri değiştirilen emekçi kardeşlerimizin mağduriyeti 100 gündür devam etmektedir. CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın, 22 Mart 2019 tarihinde noter huzurunda yazılı taahhütnameyle verdiği söz, maalesef boş çıkmıştır. Özcan'ın 5 Nisan'da devir teslim töreninde Kur'an-ı Kerim'i öperken ettiği yemin de bir anlam ifade etmemiştir. Bizler unutmadık, Bolu halkı unutmadı ama Başkan Özcan sözünü de Kur'an-ı Kerim'i öperken söylediklerini de çoktan unutmuştu." şeklinde konuştu.

- "İşçilerimizin Kurban Bayramı'na da hüzünle girmesini istemiyoruz"

Karataş, oturma eylemine başladıkları günden bugüne kadar aradan geçen 100 günde işçilerin işten atılmalarının belediyenin bütçesiyle ilgisinin olmadığının görüldüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"97 işçi ramazan ayının tam ortasında sebepsiz bir şekilde işten çıkartıldı. Ramazan ayını yoksun, Ramazan Bayramı'nı ise buruk geçiren emekçi kardeşlerimizin, Kurban Bayramı'na da hüzünle girmesini istemiyoruz. Söz namustur. Tutulmayınca huzursuzluğa ve tedirginliğe sebep olur. Sayın Özcan'a bugün eylemimizin 100. gününde tekrar çağrı yapıyoruz. Gelin, emekçi kardeşlerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Verdiğiniz sözü unutmayın. Dün dündür, bugün bugündür demeyin, sözünüzü yerine getirin."

İşçilerin, işlerine geri döndükleri gün Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırı kaldıracaklarına aktaran Karataş, aksi durumda bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Karataş'ın basın açıklamasının ardından Hizmet-İş Sendikası Bolu Şubesi tarafından eylemin 100'üncü günü dolayısıyla dökülen lokmalar meydandan geçen vatandaşlara ikram edildi.

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bolu belediyesi Hizmet-İş işten çıkartılan işçiler

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