İşlerine dönmek için 100 gündür eylem yapıyorlar

Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler, işlerine dönebilmek için belediye önünde 100 gündür eylemlerine devam ediyor.

Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra ağırlıklı olarak CHP'li belediye başkanlarının daha mazbatalarını almadan, belediye başkanlığı koltuğuna oturmadan, Hak-İş'e bağlı sendikalara yönelik bir operasyon başlattığını hatırlattı.

İşçilerin işe iadelerini sağlamak amacıyla, 24 Haziran'da başlayan oturma eylemlerinin 100'üncü gününe ulaştığına değinen Karataş, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan ve iş yerleri değiştirilen emekçi kardeşlerimizin mağduriyeti 100 gündür devam etmektedir. CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın, 22 Mart 2019 tarihinde noter huzurunda yazılı taahhütnameyle verdiği söz, maalesef boş çıkmıştır. Özcan'ın 5 Nisan'da devir teslim töreninde Kur'an-ı Kerim'i öperken ettiği yemin de bir anlam ifade etmemiştir. Bizler unutmadık, Bolu halkı unutmadı ama Başkan Özcan sözünü de Kur'an-ı Kerim'i öperken söylediklerini de çoktan unutmuştu." şeklinde konuştu.