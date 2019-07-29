İşlerine son verilen 400 belediye çalışanından eylem

Belediye yönetiminin, kendilerini işten çıkarırken "istihdam fazlalığının getirdiği mali şartları" sebep gösterdiğini belirten Koç, "İşten çıkarıldığımız 24 Temmuz'dan 10 gün önce belediye bünyesindeki şirkete 202 personel alımının yanı sıra Belediye Başkanı'nın oğlu Efe Uygur 7 bin lira maaşla işe başlatıldı. Emekçiler olarak verdiğimiz hayat mücadelesi maalesef siyaset uğruna akamete uğratıldı." diye konuştu.

Torbalı Emek ve Dayanışma İşçi Platformu öncülüğünde belediye önünde bir araya gelen yaklaşık 400 eski çalışan, sloganlar attı. Ellerinde "Martın sonu açlıkmış", "Hani her şey güzel olacaktı", "Söz namustur" pankartıları taşıyan grup, Belediye Başkanı İsmail Uygur'a tepki gösterdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, 81 milyon vatandaşımızın huzurunda, kazandıkları belediyelerden işçi çıkarmayacakları sözünü vermiştir. Belediye Başkanı Uygur, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Torbalı'daki mitingde işçi çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü verdi. Namus ve şeref kavramları sizler için ne anlam ifade ediyor? Seçim döneminde seslendirdiği reklam filminde de 'Bizim 2 bin lira maaşla çöp toplayan, çöpte çalışan işçiyle ne işimiz olur kardeşim?' dediğini unutmadık. İşçi kardeşlerimizle hukuki yoldan haklarımızı sonuna kadar arayacağız."

- "Baktılar olmuyor işime son verdiler"

Akif Akbudak ise bağırsak kanseri tedavisi gördüğünü, 2 yıldan bu yana engelli kadrosunda çalıştığını ancak yeni belediye yönetimi tarafından işine son verildiğini söyledi.

Siyasi görüşünden dolayı belediye yönetiminin kendisini ilk önce temizlik işlerinde görevlendirdiğini savunan Akbudak, "Enfeksiyon riski olduğunu bile bile beni orada görevlendirdiler. Ama pes etmedim. Ekmeğim için mücadele ettim, baktılar olmuyor, işime son verdiler." ifadelerini kullandı.