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İşletme 15 bin TL hukuk 100 bin TL... Sahtekarlar bunu da yaptı! İnternetten sahte diploma satıyorlar 'E-devlet' ve 'KPSS' iddiaları "Pes" dedirtti

29.11.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili her geçen gün akılalmaz yeni bir bilgi gelirken bu defa ortaya çıkan skandal bir kez daha tüm vatandaşlara "Pes" dedirtecek türden oldu. Çünkü bir çetenin internetten sahte diploma satışı yaptığı belirtildi. Üstelik çetenin işletme diploması için 15 bin lira, hukuk diploması için 100 bin lira gibi farklı fiyat tarifelerinin olduğu da aktarıldı. Çetenin iddiaları arasında yer alan 'e-devlet', 'KPSS' ve 'kamuda iş başvurusu' detayları da şoke etti.

İşletme 15 bin TL hukuk 100 bin TL... Sahtekarlar bunu da yaptı! İnternetten sahte diploma satıyorlar 'E-devlet' ve 'KPSS' iddiaları "Pes" dedirtti

Türkiye Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalını konuşmaya devam ederken bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kez de bir çetenin farklı fiyat tarifeleri ve birbirinden iddialı sözde vaatlerle sahte diploma sattığı öğrenildi. 8 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar farklı eğitim durumu ve fakülteler için fiyat tarifeleri hazırlayan çetenin iddiaları arasında "Sahte diploma e-devlet üzerinden görünebilir" iddiası da yer alıyor. İşte sahte doktordan sonra akıllara durgunluk veren bir diğer sahtecilik olayının ayrıntıları...

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SAHTE DİPLOMA SATIŞI

Kanal D Haber'in haberine göre; sahte diploma satan çetenin lise diploması için 8 bin TL, üniversite diploması için 15 bin TL ve yüksek lisans diploması için 20 bin TL olan çeşitli fiyat tarifeleri bulunuyor. Açık açık internetten sahte diploma satan çete, üstelik bunların devlet üniversitesinden olduğunu söylüyor.

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Konuyla ilgili konuşan avukat Ahmet Çobanoğlu "Kimin gerçek, kimin gerçek olmayan, bu mesleği icra eden personel veya kişi olduğunu ayırt etmesi bu noktada çok güçleşiyor." ifadelerini kullandı.

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HER FAKÜLTE İÇİN AYRI TARİFELENDİRME: HUKUK FAKÜLTESİ DİPLOMASI 100 BİN LİRA

Siteleri ve telefon numarası bulunan çetenin telefonları açmadığı, yalnızca mesaj ile iletişim kurduğu belirtildi. Çetenin her bir fakültenin diploması için de ayrı tarifelendirme yaptığı aktarıldı.

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Hukuk fakültesi diplomasının ise 100 bin liradan başladığı ifade edildi. Sahteci çetenin iddiasına göre parayı verenler diplomayı alıp sözde hukukçu oluyorlar. Üstelik bu diplomayı özel üniversiteden de değil, devlet üniversitesinden verdiklerini iddia ediyorlar.

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İşletme bölümünün diplomasının ise 15 bin lira olduğu ve pazarlık payının olmadığı belirtiliyor. Haberde yer alan bilgilere göre; sahte diploma çetesi zam gelecek diye "Elinizi çabuk tutun" da diyor. Öte yandan "Diplomalarla kamuda iş başvurusu yapabilirsiniz" dedikleri ve KPSS'ye girebileceğinizi iddia ettikleri aktarıldı.

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E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNEBİLECEĞİNİ İDDİA EDİYORLAR

Sahte diploma satışı yapan çetenin bir diğer iddiasının ise; "sahte diplomanın e-devlet üzerinden görünebileceği" olduğu belirtildi. Üstelik çetenin bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkmayacağının garantisini verdiği de ifade edildi.

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Bu suçun cezasıyla ilgili konuşan Avukat Çobanoğlu "Bu suçun kanunda öngörülen ceza miktarı 2 yıldan 5 yıla kadar oluyor" ifadelerini kullandı.

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