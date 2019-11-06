İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak isteyen Bursa’daki 7 işletme, 5 Kasımda elde ettiği tüm gelirini Bursa LODER’e bağışladı.

Türkiye’nin her köşesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kutlanırken, Bursa’daki 7 işletme sahibi herkese örnek olacak bir çalışmaya imza attı. 21 Masa önderliğinde Nona, Chimney Factory, Balıkçı Rıza, Gökhan Aperatif, Ergün Salcı ve Aslanboğa Kokoreç, 5 Kasım günü elde ettikleri tüm geliri Bursa LODER’e bağışlayarak destek oldu. Diğer işletmelere örnek olacak bir faaliyete imza atan işletme sahibi Atakan Özen, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle lösemili çocuklara destek olmak istedik. 5 Kasım Salı günü elde edeceğimiz bütün geliri Bursa LÖDER’e bağışlama kararı aldık. Lösemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık, yeter ki bu tarz kampanyalar daha da artsın. Çocuklarımızın güzel yüzleri maskeler arkasında kalmasın” dedi.

Başlattığı kampanyaya destek olanlara da teşekkür eden Atakan Özen, “Bizler Bursa’da göz önünde olan işletmeler olarak sosyal sorumluluk projelerine daha da önem vermeliyiz. İnsanların bilinçlendirilmesi konusunda en hızlı sonucu alacağımıza inanıyorum. Diğer işletmeleri de benzer projeler üretmeye ve mevcut projelere katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

