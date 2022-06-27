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  4. İşletme sahibi dükkânı açmaya geldiğinde çok şaşırdı! Poşetleyip kayıplara karıştılar: "Parayı ihtiyacı varsa parayı alır ama bu adamlar keyifçi"

İşletme sahibi dükkânı açmaya geldiğinde çok şaşırdı! Poşetleyip kayıplara karıştılar: "Parayı ihtiyacı varsa parayı alır ama bu adamlar keyifçi"

27.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir ızgaracıya giren 3 hırsız köfte, tavuk ve adana çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde et dolaplarına yönelen hırsızların küvetleriyle beraber dolaptaki etleri poşetlediği, içecek dolaplarından da içecekleri aldıktan sonra girdikleri yerden çıkarak kayıplara karıştığı anlaşıldı. Sabah dükkânı açmak için geldiğinde çok şaşırdığını söyleyen işletme sahibi Ahmet Yüksel, “Parayı ihtiyacı varsa parayı alır, ama bu adamlar keyifçi” diyerek sitem etti.

İşletme sahibi dükkânı açmaya geldiğinde çok şaşırdı! Poşetleyip kayıplara karıştılar: "Parayı ihtiyacı varsa parayı alır ama bu adamlar keyifçi"

Eskişehir Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan bir ızgaracıdan 3 hırsız köfte, tavuk ve adana çaldı. Hırsızların o anları kameralara yansıdı. Rahat tavırlar ile işletmeye gelen şahısların cam kilidini kırdıktan sonra içeri girdiği görüldü.

KÜVETLERİYLE BERABER DOLAPTAKİ ETLERİ POŞETLEDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cam kilidini kırdıktan sonra bir hırsız içeriye giriyor. Diğerleri ise etrafı kolaçan ediyor.

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Ardından biri daha camdan içeriye giriyor ve kasayı kontrol ettikten sonra aradıklarını bulamayan şahıslar, et dolaplarına yöneliyor.

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Küvetleriyle beraber dolaptaki etleri poşetleyen şahıslar, içecek dolaplarından da içecekleri aldıktan sonra girdikleri yerden çıkarak kayıplara karışıyor.

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"ADAMLAR KEYİFÇİ, PİKNİK YAPMAK İÇİN ALIYOR BUNLAR"

Sabah dükkânı açmak için geldiğinde çok şaşırdığını söyleyen işletme sahibi Ahmet Yüksel, daha önce hiç et çalan hırsız görmediğinden bahsetti. Hırsızların kasadaki bozuk paralara dokunmadığını anlatan Yüksel, dolaptaki etleri ve içecekleri özenle hazırlayıp götürdüklerini dile getirdi. Dükkâna giren şahısların adeta mangala gider gibi hırsızlık yaptıklarını belirten Yüksel, “Sabah saat 6.00 gibi 3 kişi gelmişler. Birisi köşede gözetleme yapıyor. Birisi camı açıyor, öbürü giriyor. İçeriden etleri alıyorlar. Adana, köfte ve tavuk alıyor, küvetleriyle beraber alıyor az değil. İçecek alıyorlar dolaptan sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit yani güpegündüz, saat 06.00 burada gündüz oluyor. Açlıkla alakası yok bunların. Paraya ihtiyacı olsa burada para da var, onları almamış. Aç adam parayı alır. Parayı ihtiyacı varsa parayı alır ama bu adamlar keyifçi, piknik yapmak için alıyor bunlar” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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