HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

16.11.2020 22:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bir hamamda meydana geldi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bir hamamda meydana geldi. İlçede hamam işletmeciliği yapan Zafer Sönmez’den (40) bir süredir haber alamayan ailesi durumu ilk olarak hamam çalışanlarına bildirdi. O gün izinli olan hamam çalışanları, akşam saatlerinde gittikleri hamamda Sönmez’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Sönmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdiDuayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...

En Çok Okunan Haberler

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

MSB duyurdu! 1 asker şehit

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

İzmir'de 107 göçmenin bulunduğu tekne balık çiftliği kafesine çarptı

İzmir'de 107 göçmenin bulunduğu tekne balık çiftliği kafesine çarptı

İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

Aile hekiminden acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Acı haber! Çatışmada şehit oldu

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İmamoğlu da katıldı

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İmamoğlu da katıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.