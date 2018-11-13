İşletmecisiyle çay içip sohbet ettikleri büfeyi soydular

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Mehmet Salih A. (18) ve Mehmet K. (18), işletmecisiyle kısa süre önce çay içtikleri büfeden 20 bin liralık içki ve sigara çaldı. Hırsızlık sırasında kendilerini fark eden işletmeci ve yanındaki güvenlik görevlisine silah doğrultan şüpheliler, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 ay önce Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Çatalan Köprüsü civarında meydana geldi. Mehmet Salih A. ve Mehmet K. kiraladıkları hafif ticari aracın, 01 DNY 39 olan plakasını elektrik bandıyla 04 DMY 139 olarak değiştirdi. Şüpheliler, Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesi’ndeki bir tekel bayiinin güvenlik kameralarını ve kapı kilidini kırıp içeri girdi. Çevre sakinlerinin fark ettiği şüpheliler, araca binerek kaçtı.

​Bir süre sonra Mehmet Salih A. ve Mehmet K., Çatalan Köprüsü çevresindeki tekel büfesine geldi. İşletmeci Serkan A. ve güvenlik görevlisi Murat G.’nin yanına gelen şüpheliler, ikram edilen çayı içti. Şüpheliler çay için teşekkür ederek, büfeden ayrıldı. Ger dönen Mehmet Salih A. ve Mehmet K. büfenin arka kapısını kırarak içerideki 20 bin lira değerinde alkol, sigara, plazma televizyon ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi Serkan A., şüphelilere müdahale etmek istedi. Ancak şüpheliler, silah doğrultarak, "Arkanızı dönün, sakın bakmayın yoksa sizi öldürürüz" diyerek kaçtı.