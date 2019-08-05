HABER

İşletmeden kaçan safkan Arap atları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan 31 at yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 31 safkan Arap atı yakalandı.

İlçede 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan 34 attan 3'ü, Malatya-Akçadağ kara yolunda otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Ekipler, diğer atları, işletme civarı ve kara yolu etrafında sabaha kadar yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı.

Yakalanan safkan Arap atları, işletmeye götürüldü, telef olan atlar ise traktöre yüklenerek gömüldü.

Atların padokta bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle ürktükleri ve kapıyı kırarak kaçtıkları öne sürüldü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, olayın araştırılması için müfettiş gönderileceği öğrenildi.

- Olay

Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan atlara Malatya-Akçadağ kara yolunda Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil çarpmış, kazada 3 at telef olmuş, 6 kişi yaralanmıştı.

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Koruyucu aile olabilmek için kurs açtırıp diploma aldıKoruyucu aile olabilmek için kurs açtırıp diploma aldı
Bayram için çocuklara özel etkinliklerBayram için çocuklara özel etkinlikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Safkan Arap atları Sultansuyu Tarım İşletmesi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Son dakika! Ankara'da 'güvenli bölge' görüşmesi

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İzmir'in göbeğinde 'ne alırsan 1 TL' pazarı

İzmir'in göbeğinde şaşırtan pazar: Ne alırsan 1 TL!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.