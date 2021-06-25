İşletmeler Müzik Yasağına Tepkili

Normalleşme süreci kapsamında, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan eğlence, kafe ve restoran gibi mekanlarda, saat 24.00’ten sonra müziğe kısıtlama getirilmesi kararına tepkiler sürüyor. İstanbul’da VOA Türkçe’nin konuştuğu eğlence sektöründeki işletmeciler, uzun süredir kapalı olmalarından dolayı ekonomik sıkıntılarla boğuştuklarını belirterek saat kısıtlamasının, daha geç saatlere alınmasını talep ediyor.

“Kısıtlamanın olacağını bilseydik başka iş bakardık”

Bakırköy’de 21 yıldır müzikli restoran işletmeciliği yapan Yılmaz Barut, Corona virüs salgınının müzik sektöründeki herkesi yerle bir ettiğini söyledi. Barut “İnsanlar bir yıldır işyerleri tam olarak açılacak diye beklerken, Cumhurbaşkanı televizyonda saat 24.00’ten sonra müzik yok diye açıklama yaptı. Bari daha önceden söyleselerdi de bu sektörde olan insanlar kendilerine başka iş bakarlardı. Bir seneden beri bu anı bekliyorduk, tek kelimeyle şok olduk. En azından mekanların saat 02.00’ye kadar açık olması yönünde beklentimiz vardı” diye konuştu.

İşyeri kirasını 1 yıldır banka kredisiyle ödediklerini ifade eden işletmeci “Personelimiz de yine perişan bir halde, evlerine ekmek götüremiyor. İnsanlar saat 20:00’den sonra evlerinde hazırlanıp buraya gelinceye kadar saat 23.00’ü buluyor. O saatten sonra gelen müşteriye kalk diyemeyiz ki. Müşteri gelip parasını harcadığı zaman karşılığını almak ister. Müşteriler buradan gece 01:00-02.00 gibi çıksalar kimseyi rahatsız etmeleri söz konusu değil. Ayrıca müşteri gelmeyince sanatçı da sahneye çıkmak istemiyor. Müzisyenlerin parası, elemanların parası çıkmadıktan sonra ne diye çalışacağız. Kapanış saatinin 00:00’da olması herkes için büyük sıkıntı yaratacak. En azından bu saatin 02:00’ye getirilmesi gerekiyor. 25 bin TL kiramız var. Kiramızı kredi çekerek ödüyoruz. Devletten herhangi bir yardım şu zamana kadar almadık. Yardım için başvurduğumuzda da kapsam dışı olduğumuz söylendi. Cumhurbaşkanımız artık bizi görsün, yeter artık. İnsanların sokağa mı dökülmesi gerekiyor? İnsanlar intihar ediyor” dedi.

“Borç gırtlağa dayandı, işin içinden çıkamıyoruz”

Türkü bar işletmecisi Mahmut Taş, 41 yıldır açık olan işletmelerinin salgının etkisiyle kapanmanın eşiğine geldiğini söyledi. Taş “Bu kriz bizi en az 10 yıl geriye götürdü. Personellerin ödemesi olsun, kiramız olsun, borç gırtlağa kadar geldi. Şu anda para kazanıyoruz desek yalan olur. Sadece devamlı gelen müşterilerimizin başka yerlere gitmemesi için mekanı açık tutuyoruz. Saat 21.00’e kadar açık olduğumuz için zamanımız çok kısıtlı oluyor, gelen müşteriye yeterli servis veremiyoruz. Pandemiden önce 02.30’a kadar programımız vardı. Bizim mekanımıza gelen sanatçılar saat 22.00-23.00 gibi sahneye çıkıyordu. Bu kısıtlamadan dolayı saat 24.00’te müziği kesmek durumunda kalacağız. Böyle kısıtlamalarla bu mekanın devam etmesi mümkün değil. İşletmemizin kirası 35 bin TL. Ayrıca vergi borcu, SGK ödemeleri ve faturalar var. Dünya kadar borç birikti. Biz bu borcu ne şekilde ödeyeceğimizin hesabını yapmaya çalışıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz” dedi.

İşletmede garsonluk yapan Nazmi Oruç “Uzun süre işsiz kaldım. Mecburiyetten 3 ay tekstil işinde çalıştım. 1 Haziran’da kısıtlamalar biraz gevşetilince de tekrar işime döndüm. Ancak saatler yine kısıtlamalı şekilde devam ediyor. 1 Temmuz’dan itibaren ise saat 24:00’e kadar açık olacağız. Bu saat tabii ki yeterli değil ama umutluyum. Aşılama hızlandığı için umarım Corona virüs tamamen ortadan kalkar” diye konuştu.

