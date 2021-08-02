İşletmeler ve Halk ‘Aşı Kartı’ Fikrine Nasıl Bakıyor?

Türkiye’de, Corona virüsü salgınını bitirmek için uzmanların ‘tek çözüm’ dediği aşıya karşı çıkan milyonlarca kişinin bulunması, kamuoyunda aşı kartı uygulamasına geçilmesi yönünde tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu girişlerinde iki doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrının hemen ardından bu kez İzmir Ticaret Odası ve bağlı kurumları, pandemi tedbirlerinin esnetilmesini takiben artan vaka sayılarının kontrol altına alınması için 'Aşı Kartı' uygulamasının değerlendirilebileceğine yönelik ortak bir basın açıklaması yayınladı.

Peki, işletmeciler ve halk aşı kartı uygulanması fikrine nasıl bakıyor? Aşı kartı uygulanmalı mı? VOA Türkçe, halkın bu konu hakkındaki görüşlerini aldı.

“Tekrar kapanacak mıyız diye kalbim küt küt atıyor”

Vaka sayılarındaki artışı her gördüğünde restoranının tekrar kapanacağı endişesi yaşadığını ifade eden restoran işletmecisi Nuh Yımaz, “Herkes olsun ki biz de rahatlayalım. Vakalar yükseldikçe acaba tekrar kapanacak mıyız, kiramızı nasıl ödeyeceğiz diye kalbim küt küt atıyor. Herkes aşısını olsun, kimse kimseyi hasta edecek duruma gelmesin. Önceden ben de karşıydım, olmayacağım diyordum ama doktor dostlarımız olmam gerektiğini anlattı, ben de gittim ve iki dozumu da oldum” ifadelerini kullandı.

“Bu uygulamaya karşı değil taraf olmalıyız”

Beşiktaş’ta 15 yıldır restoran işleten Selçuk Arıkan da aşı kartı uygulamasının gelmesi gerektiğini düşünenlerden. Arıkan, “Tüm dünya çok kötü bir pandemi süreci yaşıyor. Buna karşıt olacağımıza bence taraf olmalıyız. Aşı olmak istemeyenler de kafeye de gitmez restorana da gitmez, evinde oturur. Geçtiğimiz seneden şu ana kadar hep cebimizden yedik. Böyle bir sürece tekrar giremeyiz. Şu ana kadar elimizdekileri satıp takviye ettik, artık satacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir de işin psikolojik kaybı var. İşimize hala konsantre olamıyoruz. Çünkü karşılığını alamadığın bir işe konsantre olmak da çok zor oluyor” diye konuştu.

“Uygulanırsa daha büyük sıkıntılara yol açar”

Pandemi dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle kafe ve restoranının 6 ay kapalı kaldığını belirten Sinan Narin ise aşı kartı uygulamasına geçilmesi halinde işlerinin olumsuz yönde etkileneceğini söylüyor.

Narin, “Aşı karşıtı olan bir kesim var. Dolayısıyla biz müşteri kabulünde ‘iki doz aşı olmadıysanız giremezsiniz’ diyemeyiz. Zaten işler dönmüyor, bir sıkıntı var. Müşteri geldiği zaman ‘siz aşınızı yaptırmadığınız için sizi içeriye alamıyoruz’ diyemeyiz. Eğer aşı kartı uygulaması gelirse daha büyük sıkıntılar doğurur” dedi.

“Müşterilerimize güven sağlamış oluruz”

Bir restoranda garsonluk yapan Cevdet Şirt, “Aşı kartı uygulaması olursa bence daha iyi olur. Ben bu düşünceyi destekliyorum. Müşterilerimize büyük bir güven sağlamış oluruz. Ben iki doz aşımı olduğum için gelen müşterilerimizle daha rahat diyaloğa girilebilirim, maskesiz de hizmet yapabilirim. Keşke böyle bir şey uygulansa” ifadesini kullandı.

“Aşısını olmayanlar kapalı mekanlara giremesin”

Emlak işiyle uğraşan Salim Akçay, aşı kartı olmayanların kapalı mekanlara girmemesi gerektiğini düşünenlerden. Akçay, “Aşı olmayanlar bence hiçbir mekana giremesinler. Ben buna karşıyım. Ben aşımı oldum, bütün çocuklarıma da aşı olmalarını söyledim. Hepsi aşılarını yaptırdılar. Ben aşı olmasaydım hiçbir mekana girmek istemezdim. Çünkü içerilere girip insanlara bir hastalık bulaştırmak istemem” dedi.

Aşı kartı uygulanırsa insan haklarına aykırı bir durum oluşturur”

Üniversite öğrencisi Eray Ceylan ise aşı kartı uygulamasının insan haklarına aykırı bir durum oluşturacağını ifade ediyor. Ceylan, “Biz de yakında mecburiyet getirilecek diye aşı vurulduk. Şimdi kapalı ortamlara sadece aşı olanların girebildiği, olmayanların giremediği aşı kartı muhabbeti var. Bu aşıyı sağlık sıkıntılarından dolayı olamayanlar var. İstemediği için olmayanlar var. Bu kural çıkarsa insan haklarını kısıtlayan bir durum söz konusu olur” diye konuştu.

“Ben aşının herhangi bir yan etkisini görmedim, herkesin aşı olması gerekiyor”

Aşısını olmayanların aşısını olanlara zarar verdiğini ifade eden Sedat Karacı, sözlerine şöyle devam etti: “Doğrusu herkesin aşı olması gerekiyor. Anlamsız bir şey yapıyorlar. İnat yapmanın bir alemi yok. Mesela ben BioNTech aşısı oldum, herhangi bir yan etkisini görmedim, rahat rahat hayatıma devam ediyorum. AVM, restoran kafelere aşı kartı gösterilerek girilsin. Göstermeyen de gitsin evinde otursun. Bu kadar karşıtlarsa karşıtlıklarını evde yaşasınlar. Bizim ne mecburiyetimiz vardı? İnsanlar pandemide dükkanları kapanmasın diye uğraşıyorlar. Aşı olmayanlar esnafı da düşünmüyor, hiçbir şeyi düşünmüyorlar. Neden aşı olmuyorlar, ölümden mi korkuyorlar? Sonuçta hepimiz öleceğiz.”

