IHAAW203054-SIY/10-01-2019
- İşletmelere asgari ücret desteği veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
10.01.2019 20:30:54 TSI
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