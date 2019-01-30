HABER

İşletmelere asgari ücret desteği vermeyi öngören kanun teklifi kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

İşletmelere asgari ücret desteği vermeyi öngören Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Manisa milletvekili Uğur Aydemir, Uşak milletvekili İsmail Güneş imzasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen teklif kabul edildi.Kanun teklifinde, ev kadınlarına esnaf muafiyeti getiriliyor.500’ün üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde asgari ücret desteği 150, 500’den az işçi çalıştıran işetmelere 100 TL destek verilecek.UEFA Süper Kupa Finali ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarında görevli UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerin iş yeri, kanuni iş yeri Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

İşletmelere asgari ücret desteği vermeyi öngören Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Manisa milletvekili Uğur Aydemir, Uşak milletvekili İsmail Güneş imzasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen teklif kabul edildi.

Kanun teklifinde, ev kadınlarına esnaf muafiyeti getiriliyor.

500’ün üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde asgari ücret desteği 150, 500’den az işçi çalıştıran işetmelere 100 TL destek verilecek.

UEFA Süper Kupa Finali ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarında görevli UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerin iş yeri, kanuni iş yeri Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldıİsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.