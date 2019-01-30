İşletmelere asgari ücret desteği vermeyi öngören kanun teklifi kabul edildi

İşletmelere asgari ücret desteği vermeyi öngören Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Manisa milletvekili Uğur Aydemir, Uşak milletvekili İsmail Güneş imzasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen teklif kabul edildi.
Kanun teklifinde, ev kadınlarına esnaf muafiyeti getiriliyor.
500’ün üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde asgari ücret desteği 150, 500’den az işçi çalıştıran işetmelere 100 TL destek verilecek.
UEFA Süper Kupa Finali ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarında görevli UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerin iş yeri, kanuni iş yeri Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
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