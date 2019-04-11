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İşletmelere bin 294 TL’lik ceza uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

30 Nisan 2019’a kadar yıllık işletme cetveli bilgilerini sisteme girmeyen Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere bin 294 TL para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü tarafından Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere "yıllık işletme cetvelleri" uyarısında bulunuldu.

30 Nisan 2019’a kadar yıllık işletme cetveli bilgilerini sisteme girmeyen Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere bin 294 TL para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.
Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü tarafından Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere "yıllık işletme cetvelleri" uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık ciro bilgisi, kapasite kullanım oranı bilgisi, çalışan sayısı, tüketilen enerji, üretim şekli, üretim bilgisi ve atık madde bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak bakanlık web sayfası sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili il müdürlüğüne yapılan müracaatlarda sanayi sicil bilgi sistemine girişi il müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan e-hizmetler bölümünde yer alan sanayi sicil bilgi sistemi(https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından işletme menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda belge no ile işletmemi getir veya kayıtlı işletmelerim menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden il müdürlüğüne gönder sekmesinin tıklanarak online olarak sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne gönderilecektir. Sanayicilerimizin bin 294 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2019 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce yıllık işletme cetvellerinin girişleri yapılarak, internet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan’da sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan 2019’ a kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9. maddesi gereğince bin 294 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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