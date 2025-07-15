İşletmeni daha iyi bir yere taşımak için nelere odaklanmalısın? İşletmende yaptığın hatayı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!

İşletmendeki en büyük hatayı söylüyoruz! 1/8 Uyandığında işletmende ilk baktığın şey ne? Satış rakamları Instagram'daki etkileşim oranları Sipariş listesi 2/8 Müşteri şikayeti geldiğinde ne yaparsın? Hemen çözüm bulurum. Yine mi derim... Ekip ilgilenir, ben yoğunum. 3/8 Maaş günü geldi ama kasada biraz açık var. Ne yaparsın? Olur arada öyle şeyler... Hemen önlem alırım. Krediye başvururum. 4/8 Peki yeni bir işe başlamadan önce hangisini yaparsın? SWOT analizi Rakip analizi Başlarım, gerisi gelir 5/8 Peki işletmeniz için satın alım süreci nasıl ilerliyor? Önce teklif sonra analiz ve en son karar veririm. En ucuzu kimdeyse ondan alırım. Tedarikçiye göre karar veririm. 6/8 Senin için muhasebe... Olmazsa olmaz! Dönemsel strestir... Hiç benlik değil! 7/8 Peki marka kimliğini nasıl tanımlarsın? Net, özgün ve tutarlıyız. Hikayemiz güçlü. Logo ve renklerimiz etkileyici. 8/8 Peki sosyal sorumluluk projeleri yapıyor musun? Planlı kampanyalarımız var. Bir iki kez bağış yaptık. Daha fırsat olmadı...