İşletmeni daha iyi bir yere taşımak için nelere odaklanmalısın? İşletmende yaptığın hatayı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!
İşletmendeki en büyük hatayı söylüyoruz!
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Uyandığında işletmende ilk baktığın şey ne?
Instagram'daki etkileşim oranları
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Müşteri şikayeti geldiğinde ne yaparsın?
Ekip ilgilenir, ben yoğunum.
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Maaş günü geldi ama kasada biraz açık var. Ne yaparsın?
Olur arada öyle şeyler...
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Peki yeni bir işe başlamadan önce hangisini yaparsın?
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Peki işletmeniz için satın alım süreci nasıl ilerliyor?
Önce teklif sonra analiz ve en son karar veririm.
En ucuzu kimdeyse ondan alırım.
Tedarikçiye göre karar veririm.
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Senin için muhasebe...
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Peki marka kimliğini nasıl tanımlarsın?
Net, özgün ve tutarlıyız.
Logo ve renklerimiz etkileyici.
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Peki sosyal sorumluluk projeleri yapıyor musun?
Planlı kampanyalarımız var.
Bir iki kez bağış yaptık.