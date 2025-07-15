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İşletmendeki en büyük hatayı söylüyoruz!

İşletmendeki en büyük hata ne? Daha iyi bir konuma ulaşmak için nelere dikkat etmeli ve ne yapmalısın? Cevabı bu testte!

İşletmendeki en büyük hatayı söylüyoruz!

İşletmeni daha iyi bir yere taşımak için nelere odaklanmalısın? İşletmende yaptığın hatayı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!

İşletmendeki en büyük hatayı söylüyoruz!

1/8

Uyandığında işletmende ilk baktığın şey ne?

Uyandığında işletmende ilk baktığın şey ne?
Satış rakamları
Instagram'daki etkileşim oranları
Sipariş listesi
2/8

Müşteri şikayeti geldiğinde ne yaparsın?

Müşteri şikayeti geldiğinde ne yaparsın?
Hemen çözüm bulurum.
Yine mi derim...
Ekip ilgilenir, ben yoğunum.
3/8

Maaş günü geldi ama kasada biraz açık var. Ne yaparsın?

Maaş günü geldi ama kasada biraz açık var. Ne yaparsın?
Olur arada öyle şeyler...
Hemen önlem alırım.
Krediye başvururum.
4/8

Peki yeni bir işe başlamadan önce hangisini yaparsın?

Peki yeni bir işe başlamadan önce hangisini yaparsın?
SWOT analizi
Rakip analizi
Başlarım, gerisi gelir
5/8

Peki işletmeniz için satın alım süreci nasıl ilerliyor?

Peki işletmeniz için satın alım süreci nasıl ilerliyor?
Önce teklif sonra analiz ve en son karar veririm.
En ucuzu kimdeyse ondan alırım.
Tedarikçiye göre karar veririm.
6/8

Senin için muhasebe...

Senin için muhasebe...
Olmazsa olmaz!
Dönemsel strestir...
Hiç benlik değil!
7/8

Peki marka kimliğini nasıl tanımlarsın?

Peki marka kimliğini nasıl tanımlarsın?
Net, özgün ve tutarlıyız.
Hikayemiz güçlü.
Logo ve renklerimiz etkileyici.
8/8

Peki sosyal sorumluluk projeleri yapıyor musun?

Peki sosyal sorumluluk projeleri yapıyor musun?
Planlı kampanyalarımız var.
Bir iki kez bağış yaptık.
Daha fırsat olmadı...
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Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik zergo
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