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İşletmenin odasını kediler için kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

Hatay’da, bir kafe işletmesi, doğum yapan kedi için işletmenin bir odasını misafirlerine kapattı.Tarihi Antakya Sokakları’nda hizmet veren bir kafe, Zümrüt adını verdikleri doğum yapan bir kedi için işletmesinin bir odasını müşterilerine kapattı.

Hatay’da, bir kafe işletmesi, doğum yapan kedi için işletmenin bir odasını misafirlerine kapattı.
Tarihi Antakya Sokakları’nda hizmet veren bir kafe, Zümrüt adını verdikleri doğum yapan bir kedi için işletmesinin bir odasını müşterilerine kapattı. Anne Zümrüt ve 3 yavrusunun, işletme tarafından kendilerine ayrılan odada 1 aydır yaşadıkları kaydedildi.
Zümrüt isimli kedilerinin doğum yapmasıyla birlikte işletmenin bir odasını onlar için hizmete kapattıklarını söyleyen işletme çalışanlarından Acer Suadi, “Normalde zaten çok uzun süredir biz kedilere bakıyorduk, dışarıdaki kedilere de bakıyoruz. Bundan öncede bir kedimiz vardı. Daha sonra bu kedimizi de içeriye almaya çalıştık ve içeri geçti, içeride bakmaya başladık, hamilelik dönemi vardı. Dışarıda bir yuvası vardı zaten, doğum yaptığında da zaten içeride yuvası hazırdı. İçeriye taşıdı yavrularını, içeride kalmaya başladı. Bizde, işletme olarak bu odayı misafirlerimize kapattık, sadece kediler kalıyor burada. 1 aydır doğum yapmış durumda, hem yavrularının hem de kendisinin bakımlarını yapıyoruz” dedi.
İçeride besledikleri kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarını da düzenli olarak beslediklerini ifade eden Acer Suadi, “Dışarıdaki bütün kedilere yine işletme olarak mama getirip veriyoruz, her seferinde düzenli olarak. Açıldığımız günden bu yana bu hep böyle. İçeride baktığımız 1 büyük 3 tanede yavru kedi var, Zümrüt’e ait yavrular. Ama dışarıda baktığımız çok fazla kedi var. İşletme sahibimiz bu konuda çok hassas” dedi.
İşletmenin aynı zamanda sokak hayvanları yararına ‘İnce şeyler resim sergisi’ gerçekleştirerek, elde edilen gelirlerden sokak hayvanlarına mama desteği sağladığı öğrenildi.

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