İşletmeniz için alışveriş yaparken bunlara dikkat etmelisiniz!

1.İhtiyaçlarınızın listesini hazırlamalısınız.



Alışverişe çıkmadan önce oturun ve nefes alın! Daha sonra hangi ürünlere gerçekten ihtiyacınız olduğunu belirlemeye çalışın. Plansız bir şekilde alışverişe çıkarsanız bütçenizi zorlar, stoklarınız da gereksiz yere dolar. Bu noktada ZerGo’nun sitesinden kategorilere girerek ihtiyacınız olan ürünleri kolayca bulabilirsiniz.

2.Bütçenizin ne kadar olduğunu belirlemelisiniz.



Ne kadar harcayabileceğinizi bilmelisiniz. İhtiyacınız olan ürünleri belirledikten sonra fiyat karşılaştırmaları yaparak ilerleyebilirsiniz. Kampanyalı ürünleri takip ederek bütçenizi kontrol altında tutabilirsiniz. Böylece gelecek zamanlar için ayırdığınız birikiminize dokunmamış olursunuz!

3.Fiyat-performans değerlendirmesi yaparak ilerlemelisiniz.



Sırf ucuz diye bir ürünü tercih etmemelisiniz! Diyelim ki kafe açacaksınız. Kahve makineleri, POS cihazları, fırınlar... Bu tür ekipmanların uzun süre gitmesi ve verimli olması gerekir. Korkmayın, ZerGo ile ürünlerin detaylı açıklamalarını görebilir ve fiyat-performans karşılaştırması yapmanızı kolaylaştırabilir.

4.Tedarikçilerinizin güvenli olduğundan emin olmalısınız.



Ürünleri sipariş edeceğiniz firmaların güvenli olması gerekir. Tedarik sürecini garanti altına almalısınız! Ürünlerin orijinalliğinden, garanti kapsamına kadar birçok konuda sırtınızı rahat bir şekilde yaslamanız gerekir. Açık iletişim bilgileri, satış sonrası da desteğin devam etmesi gibi süreçler olmalı! Böylece tedarik zinciri aşamasında herhangi bir aksama olmaz.

5.Toplu alımın avantajlarına bakmalısınız.



Aynı üründen birden fazla alacaksanız özel fiyat tekliflerini değerlendirmelisiniz. İhtiyacınız olan ürünleri toplu bir şekilde alarak avantaj sağlayabilirsiniz. Bu noktada sabit bir tedarikçi ile hareket edebilirsiniz. Böylece ürünlerin sürekliliğini sağlamış olursunuz. Hizmet kalitenizi artırır!

6.Hem kampanya hem de indirimleri takip etmelisiniz.



Kaliteli ürünleri iyi fiyatlara alabilirsiniz. Bütçenizin sarsılmaması adına kampanya ve indirimleri takip edebilirsiniz. ZerGo’da indirimlere kolay bir şekilde bakabilirsiniz. Site üzerinden kampanya bildirimlerini açabilir ve güncel fırsatları kaçırmazsınız.

7.Ürün garantisine ve servis ağına dikkat etmelisiniz.



Uzun vadeli kullanımı olan ürünlerin garanti süresine ve servis ağına dikkat etmeniz gerekir. Bir arıza olduğu zaman kolay bir şekilde teknik destek alabilmelisiniz. Hem maddi hem de zamansal kaybı önlemiş olursunuz. Özellikle büyük aletlerde bu çok önemlidir. Tedarikçileriniz ile bu konuyu kesinlikle netleştirmeniz gerekir.

8.Daha önce kullananların deneyimlerini göz önüne almalısınız.



Alışveriş yapmadan önce kullanıcıların yorumlarını okumalısınız. Gerçek kullanıcı deneyimleri sayesinde ürünün nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Olumsuz yorumları dikkate alın. Fakat abartılı olanlara karşı temkinli olmalısınız! Ayrıca sosyal medya üzerinden de duruma bakabilirsiniz.

9.Sürdürülebilir ürünlere yönelmeye çalışmalısınız.



Çevre dostu ürünleri tercih ederseniz hem doğaya zarar vermeden ilerlemiş olursunuz hem de marka açısından imajınızı korursunuz. Geri dönüştürülebilir ambalajlara enerji tasarruflu cihazlara ve yerli üretim ürünlere yönelebilirsiniz. Ayrıca bu ürünler uzun vadede daha ekonomik olabilir!

10.Geri iade politikalarını öğrenmelisiniz.



Yanlış ürün seçtiniz, bozuldu ya da beklentiyi karşılamadı... Bu durumda iade hakkınızın olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir. Satın almadan önce bu bilgileri net bir şekilde edinmelisiniz. Böylece ileride yaşanacak sorunların önüne geçmiş olursunuz.