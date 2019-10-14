HABER

İşlettiği kahve önünde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki kahvehane önünde meydana geldi. 2 çocuk babası Murat G., bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleli tarafından işletttiği kahvenin sundurmasına asılı halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Eşinden 3 yıl önce boşandığı ve bir süredir psikoljik sorunları bulunduğu öğrenilen Murat G.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonunda otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Dondurma almaya giderken kamyon çarptıDondurma almaya giderken kamyon çarptı
Polise yumruk atan zanlı adliyedePolise yumruk atan zanlı adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.