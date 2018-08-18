HABER

İşlettiği mağazada öldürülmüş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de bir kişi, işlettiği tekstil mağazasında silahla öldürülmüş halde bulundu.

İşlettiği mağazada öldürülmüş halde bulundu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de bir kişi, işlettiği tekstil mağazasında silahla öldürülmüş halde bulundu. Dün gece işlendiği tahmin edilen cinayet, sabah komşu mağaza sahipleri tarafından fark edilirken, polis, olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Mahallesi'nde bulunan işyerlerini, bu sabah açmaya gelen kişiler, yakınlarında bulunan tekstil mağazasında yerde hareketsiz yatan birini gördüler. Açık olan mağaza kapısından içeri girdiklerinde ise, kanlar içinde yerde yatan kişinin, mağazanın işletmecisi Halit Karabulutoğlu(48) olduğunu fark ederek durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen 112 ekipler Karabulutoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, mağaza önüne ve çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ceset üzerinde çok sayıda mermi girişi olduğu belirlenirken, mağaza içinde de çok sayıda boş kovan bulundu.
Olayı anlatan başka bir mağaza sahibi Mehmet Karasoy , "Biz bir şey görmedik, biz buraya dükkanı açmaya geldiğimizde komşularımız 'mağaza içinde birisi yatıyor' dedi. İçeri girdik kanı görünce de polisi aradık. Ölenin de Halit olduğunu öğrendik. Duyduğumuza göre hem bıçaklanmış hem de silahla vurulmuş" dedi.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
(FOTOĞRAF)

İşlettiği mağazada öldürülmüş halde bulunduİşlettiği mağazada öldürülmüş halde bulundu

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Kolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşlarıKolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşları
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.