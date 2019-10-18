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"Islıklı uyuşturucu ticareti" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye ve Bulgaristan sınır hattında tedarikçi ile ıslık çalarak buluştukları ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan 3'ü beraat ederken, 6'sı çeşitli oranlarda hapis cezasına hükmedildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye ve Bulgaristan sınır hattında tedarikçi ile ıslık çalarak buluştukları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 6 sanığa hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Atilla Y, Emrah E, İsmail İ, Nazif D, Serkan C, ve Zafer S, tutuksuz sanıklar E.S, M.C, ve Y.T. ile avukatları katıldı.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında, Atilla Y, Emrah E, İsmail İ, Nazif D, Serkan C. ve Zafer S.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezalandırılmaları, aynı suçtan sanıklar E.S, M.C. ve Y.T.'nin beraati istendi.

Öte yandan savcılık mütalaasında, tüm sanıklar yönünden suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma suçundan ise beraatleri talep edildi.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, heyetin kararını açıkladı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Atilla Y'nin 30 yıl 15 ay, İsmail İ'nin 25 yıl, Emrah E. Nazif D. Serkan C. ve Zafer S.'nin ise12 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmedildiğini belirten Yeltepe, E.S. M.C. ve Y.T.'nin ise beraat ettiğini açıkladı.

Yeltepe, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma suçundan ise tüm sanıkların beraatine karar verildiğini bildirdi.

-Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl haziran ayında Türkiye ile Bulgaristan'ın sınır hattı bölgesinde her iki ülkeden organizatörler vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takipte sınır hattından belli aralıklarla vakumlu poşetlere konulmuş şekilde uyuşturucu maddeleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye sokup piyasaya sürülmesini sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin, telefon görüşmelerinde sınır hattından uyuşturucuyu teslim alma işlemine "ava gitmek", Bulgaristan hattındaki uyuşturucu tedarikçilerine "köpek" kod isimlerini verdikleri, tedarikçi ile örgüt üyelerinin ıslık çalarak bölgeye geldikleri ve buluştukları tespit edilmişti. 27 kilo 335 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda, 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden yakalanan 9 şüpheli ile birlikte 9 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 şüphelinin "hayvan kaçakçılığı", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

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