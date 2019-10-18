"Islıklı uyuşturucu ticareti" davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye ve Bulgaristan sınır hattında tedarikçi ile ıslık çalarak buluştukları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 6 sanığa hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Atilla Y, Emrah E, İsmail İ, Nazif D, Serkan C, ve Zafer S, tutuksuz sanıklar E.S, M.C, ve Y.T. ile avukatları katıldı.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında, Atilla Y, Emrah E, İsmail İ, Nazif D, Serkan C. ve Zafer S.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezalandırılmaları, aynı suçtan sanıklar E.S, M.C. ve Y.T.'nin beraati istendi.

Öte yandan savcılık mütalaasında, tüm sanıklar yönünden suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma suçundan ise beraatleri talep edildi.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, heyetin kararını açıkladı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Atilla Y'nin 30 yıl 15 ay, İsmail İ'nin 25 yıl, Emrah E. Nazif D. Serkan C. ve Zafer S.'nin ise12 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmedildiğini belirten Yeltepe, E.S. M.C. ve Y.T.'nin ise beraat ettiğini açıkladı.