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İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında, nereli?

06.03.2021 01:55 | Son Güncelleme:
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İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında, nereli?

İbo Show programının bu haftaki konuğu olan İsmail Altunsaray kimdir ve nerelidir? programı yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı. İsmail Altunsaray hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan izleyiciler arasında en çok merak edilen sorulardan biri de İsmail Altunsaray kimdir? oldu. Peki, ses sanatçısı İsmail Altunsaray kimdir? İşte, İsmail Altunsaray'ın biyografisi...

İbo Show'un bu haftaki konuğu İsmail Altunsaray gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. İbo Show izleyicileri arama motorları üzerinden İsmail Altunsaray kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Sesi ile pek çok kişinin beğenisini toplayan Altunsaray hakkında vatandaşlar İsmail Altunsaray nereli? sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte, İsmail Altunsaray'ın hayatı hakkında bazı bilgiler...

İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında, nereli?

İsmail Altunsaray, 19 Ağustos 1980, Kırşehir, Türkiye doğumlu, Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısıdır.

19 Ağustos 1980 yılında doğan İsmail Altunsaray Kırşehir’lidir. Türk saz ve ses sanatçısı Altunsaray 12 yaşından itibaren bağlama çalmaya başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümünü biter başarılı ses sanatçısı, üniversite yılları boyunca pek çok etkinlikte sahne almıştır. İsmail Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’ne akitli sanatçı olarak kabul edilmesinin ardından pek çok alanda sanatını icra etmeye devam etti.

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