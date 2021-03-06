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İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında, nereli?

İsmail Altunsaray, 19 Ağustos 1980, Kırşehir, Türkiye doğumlu, Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısıdır.

19 Ağustos 1980 yılında doğan İsmail Altunsaray Kırşehir’lidir. Türk saz ve ses sanatçısı Altunsaray 12 yaşından itibaren bağlama çalmaya başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümünü biter başarılı ses sanatçısı, üniversite yılları boyunca pek çok etkinlikte sahne almıştır. İsmail Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’ne akitli sanatçı olarak kabul edilmesinin ardından pek çok alanda sanatını icra etmeye devam etti.



