İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ayrıldı mı? Son hamlesiyle yine gündem oldu

Survivor yarışmacısı İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, ''Herkesin sağlığı yerinde, kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı çok talihsiz bir olay oldu. Senle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oldu. Nişanlı olduğun ortaya çıkmasın, nişanlı olduğun için SMS gelmez gibi olaylar döndü. Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar. Konu bu. İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak insan, bunları düşünmüyor. Dışarıdan insanlar annene böyle şeyler söylemiş. Akrabalar, eş dost böyle söylemiş.'' şeklinde konuştu.