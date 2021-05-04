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  4. İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ayrıldı mı? Son hamlesiyle yine gündem oldu

İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ayrıldı mı? Son hamlesiyle yine gündem oldu

04.05.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in ilgiyle izlenen programı Survivor'da yarışmacı İsmail Balaban iletişim oyununda konuştuğu annesinin "Nişanlın bıraktığın kişi değil, tam bir yılan" demesi üzerine büyük bir şok yaşamıştı. Balaban, önceki gün yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde nişanlısı Gamze ile konuştu. Peki İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ayrıldı mı?

İşte detaylar...

İSMAİL BALABAN VE GAMZE ATAKAN ÇİFTİ AYRILDI MI?

TV8'in sevilen programı Survivor'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde şaşırtıcı bir olay yaşanmıştı. İletişim ödülünü hak ederek annesiyle konuşmak isteyen yarışmacı İsmail Balaban, nişanlısı Gamze hakkında duyduklarıyla büyük bir şok yaşamıştı.

"BIRAKTIĞIN KIZ DEĞİL"

"BIRAKTIĞIN KIZ DEĞİL"
Yarışmacı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" şeklinde konuşmuş ve sözleri gündem olmuştu.

PROFİL FOTOĞRAFINI KALDIRMIŞTI

PROFİL FOTOĞRAFINI KALDIRMIŞTI
Balaban, iletişim oyunundan sonra Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" teklifini reddedince, Gamze Atakan nişanlısıyla birlikte çekilmiş olduğu profil fotoğrafını kaldırmış ve sayfasındaki diğer fotoğrafları da silmişti.

YİNE DEĞİŞTİRDİ!

YİNE DEĞİŞTİRDİ!
Geçtiğimiz gün Survivor'da mücadele eden nişanlısıyla konuşan Gamze Atakan, tekrardan profil fotoğrafını Balaban'la olan bir fotoğraf yaptı.
İsmail Balaban olayın ardından, nişanlısı Gamze Atakan ile konuştu. İsmail Balaban annesiyle nişanlısı arasında yaşanan olayları bu defa nişanlısı Gamze Atakan'dan dinledi.
Survivor yarışmacısı İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, ''Herkesin sağlığı yerinde, kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı çok talihsiz bir olay oldu. Senle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oldu. Nişanlı olduğun ortaya çıkmasın, nişanlı olduğun için SMS gelmez gibi olaylar döndü. Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar. Konu bu. İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak insan, bunları düşünmüyor. Dışarıdan insanlar annene böyle şeyler söylemiş. Akrabalar, eş dost böyle söylemiş.'' şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Artık 6 ay bu olayı konuşuruz.
Bu kız çok tehlikeli!

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