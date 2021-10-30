İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker'den imaj değişikliği!

Survivor 2021 sezonunda yarışarak şöhret basamaklarını tırmanan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından ''Hoşgeldin yeni saç'' notuyla paylaştığı fotoğrafla görenleri şaşkına çevirdi.

İlayda Şeker'in sonraki paylaşımlarında sarışın haliyle görülmesi ise kızıl saçlarının peruk olduğu konusunda şüphe yarattı.

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan Balaban'ın yeni bir aşka yelken açması, magazin alemine bomba gibi düşmüştü. İlayda Şeker ve İsmail Balaban, paylaştıkları bir videoda el ele tutuşmuş ve aşklarını ilan etmişlerdi.



