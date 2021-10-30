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  4. İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker'den imaj değişikliği!

İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker'den imaj değişikliği!

30.10.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren İlayda Şeker, Instagram hesabından paylaştığı ayna pozuyla takipçilerini şaşırttı.

İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker'den imaj değişikliği!

Survivor 2021 sezonunda yarışarak şöhret basamaklarını tırmanan İlayda Şeker, sosyal medya hesabından ''Hoşgeldin yeni saç'' notuyla paylaştığı fotoğrafla görenleri şaşkına çevirdi.

İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker, imaj değiştirdi! Sarışın halini unutun!

İlayda Şeker'in sonraki paylaşımlarında sarışın haliyle görülmesi ise kızıl saçlarının peruk olduğu konusunda şüphe yarattı.

İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker, imaj değiştirdi! Sarışın halini unutun!

İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker'den imaj değişikliği! Sarışın halini unutun!

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan Balaban'ın yeni bir aşka yelken açması, magazin alemine bomba gibi düşmüştü. İlayda Şeker ve İsmail Balaban, paylaştıkları bir videoda el ele tutuşmuş ve aşklarını ilan etmişlerdi.

İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker, imaj değiştirdi! Sarışın halini unutun!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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