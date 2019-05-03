İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırı sonrası Kılıçdaroğlu’nun korumalarına soruşturma açıldığı iddialarını yanıtlayan Çataklı, “Çubuk’ta törenin düzenleneceği alanda jandarmamız kendilerine iletilen katılım sayısına göre olağan bütün tedbirleri eksiksiz almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ifade edildiği üzere Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine katılacağına dair de herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Törenin yapıldığı alanda Kılıçdaroğlu’nun yakın korumalarının koruma görevinin gerektirdiği usul ve tekniğe uygun davranmadıkları kanaatindeyiz. Olayın geneli hakkında yürütülen bir soruşturma var. Korumaların durumu da soruşturma kapsamında. Soruşturma sonucunda gereken neyse o yapılacaktır. CHP tarafından 28 kişilik bir isim listesi teslim edilmişti. İsim listesinde olan 28 kişiden 26’sı Akkuzulu köyünden, 2’si de bitişik İmam Hüseyin köyünden. 28’i de dahil olmak üzere dün itibariyle hakkında işlem tesis edilen 74 kişi var. Bu 74 kişiden 67’si Akkuzulu köyünden, 4’ü Çubuk merkezden, 2’si bitişik köy İmam Hüseyin’den, bir kişi de Kalecik ilçesinde, o da şehidimizin okul arkadaşı. Bu bilgiler gösteriyor ki olaya karıştığı iddia edilen kişilerin hiçbirisi dışarıdan değil. Şu ana kadar bizim dışarıdan bir provokasyon yapıldığına dair hiçbir tespitimiz yok. İddia edilen isimlerin tamamı şehidimizin köyünden veya hemen yakın çevresinden. Çok fazla spekülasyon yapıldı, taşların toplandığı, sopaların dağıtıldığı gibi. Bu konuların hiçbiri tespit edilmiş değil, tamamı spekülasyondan ibaret” diye konuştu.

"KAMUOYUNA SONUCU PAYLAŞACAĞIZ"

“Korumaların ifadeleri alındı mı, süreç nasıl işliyor?” sorusuna Çataklı, “Hem adli hem idari soruşturma var. Müfettişlerimiz idari boyutunu götürüyorlar. Hangisinin ifadesi alındı alınmadı bilmiyorum ama müfettişler konunun bütün detaylarını inceleyecektir. Bir korumanın korunan kişiyi nasıl koruması gerektiği, nasıl davranması gerektiği eğitimlerinin de bir parçasıdır. Detaylı incelenecek ve incelendikten sonra kamuoyuna sonucunu açıklayacağız” cevabını verdi.

"KHK'LILARIN İŞE GERİ ALIMI" İDDİALARI

Çataklı, “31 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kayyumdan HDP’ye geçen belediyelerle ilgili KHK ile ihraç edilen kişilerin tekrar işe alındığı ile ilgili iddialar var. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı ne gibi adımlar atacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Mevzuat açık. KHK ile kamu görevinden çıkarılanların tekrar kamu görevi üstlenmesi mümkün değil. Bu yönde gerek KHK ile ihraç edilenlerden, gerekse de hiçbir resmi görevi olmadığı halde kamu görevini bazı kişilerin üstlendiğine dair bakanlığımıza bilgiler ulaşıyor. Bu kapsamda bir çalışma başlattık. Hiç kimsenin kendisine yasaların tanımadığı bir şekilde kamu görevini üstlenmesi mümkün değil. Bakanlığımıza gelen ihbarlar neticesinde yaptığımız çalışmalar sonucunda bu kişilerle ilgili gerekli işlemler tesis edilecek. Bunun bir başka boyutu da var, eşbaşkanlık meselesi. Başta belediye kanunumuz olmak üzere mahalli idarelerle ilgili mevzuatımızda eşbaşkanlık düzenlemesi yok, karşılığı yok, hiçbir hukuki zemini yok. Bunu da aynı kapsamda değerlendirdiğimizi belirtmek isterim.”

