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İsmail Çorumluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

05.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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İsmail Çorumluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğan İsmail Çorumluoğlu, ilk ve ortaöğretimini burada tamamladıktan sonra lise ve üniversite eğitimi için Istanbul’a gitti. Maliye bölümünden mezun olan İsmail Çorumluoğlu, bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başlayan İsmail Çorumluoğlu, 1991’de Amasya stajyer kaymakamı olarak göreve başladı. Yalova, Sinop, Kütahya kaymakam vekilliği görevini üstlenen İsmail Çorumluoğlu, sonrasında Bitlis, Manisa, Kütahya ve Artvin’de vali yardımcısı olarak çalıştı.

İSMAİL ÇORUMLUOĞLU KİMDİR?

1968’de Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğan İsmail Çorumluoğlu, ilk ve orta öğretimini burada bitirdi. Ardından İstanbul Maliye Meslek Lisesine giden İsmail Çorumluoğlu, 1985-1989 yıllarında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde okudu.

Aynı sene Maliye Anabilim Dalında yüksek lisansa başlayan İsmail Çorumluoğlu, bu süreç içerisinde 3 sene Maliye Bakanlığında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde memur olarak çalıştı.

İsmail Çorumluoğlu

1991’de Amasya stajyer kaymakamı olarak göreve başlayan İsmail Çorumluoğlu, 1994’te 8 aylık yurtdışı stajını İngiltere’de yaptı. Yalova-Altınova, Sinop-Durağan, Kütahya-Domaniç ve Aslanapa kaymakam vekilliklerinin ardından, Bitlis-Hizan, Manisa-Selendi, Kütahya-Hisarcık, Artvin Vali Yardımcılığı, Kütahya-Gediz, Çorum Vali Yardımcılığı, Manisa-Şehzadeler Kaymakamlığı yapan İsmail Çorumluoğlu, 31 Ağustos 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kdz.Ereğli Kaymakamlığına atandı. 17 Eylül 2018’den beri Kdz.Ereğli Kaymakamlığı görevini yürüten İsmail Çorumluoğlu, evli ve 2 çocuk babası olup, orta seviyede İngilizce biliyor.

Öte yandan İsmail Çorumluoğlu, Manisa’dan 27. dönem AK Parti milletvekili aday adayı olmuştu.

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