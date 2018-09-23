Doğanları, ölenleri, evlenenleri ve hasta olanları, yapılan yolları, evleri, camileri, sel ve doğa olaylarını kaydettiğini anlatan Uzun, kendisi ve ailesine ait bilgileri de not aldığını söyledi.

Uzun, ülkede yaşanan önemli gelişmelerin yanı sıra köyündeki doğum, evlilik ve ölüm olaylarını, okul, cami ve yol yapımı gibi yatırımları da defterine yazıyor.

Uzun, "Hangi tarihte evlenmişim, torunlarımın doğum tarihleri, hepsini deftere yazdım. Babamın yaptıkları, eve alınan önemli şeyler, gittiğimiz köyler, aldığımız ve sattığımız arsalar, hanımım nerede hasta olmuş, hangi tarihte ölmüş, hanımımla ne kadar vakit evli kalmışım, aklınıza gelecek önemli tüm olayları, her şeyi not aldım." diye konuştu.

- "Köyün geçmişini merak edenler de bana geliyor"

Notlarını alfabetik dizilimli defterlere kaydeden Uzun, "Mesela ölenlerin kayıtları 'ö' harfinde, doğanlarınki ise 'd' harfinde yer alıyor. 'Şu kişi şu tarihte ölmüş' veya 'şu kişi şu tarihte doğdu' diye not almışım. Diğer gelişmeleri ise olayı hatırlatan kelimenin baş harflerinin olduğu kısma yazıyorum. Mesela darbe olduğunda 'd' harfine not almışım." ifadelerini kullandı.

İsmail Uzun, köyde yaşayan birçok kişinin aileleri hakkındaki bilgileri öğrenmek için kendisine danıştığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Adamın biri geliyor, 'Dedem hangi tarihte ölmüş?' diye bana soruyor. Açıyorum defterimi, bulup söylüyorum. Böylece insanlar meraklarını gideriyor. Sadece ailevi bilgiler için değil, köyün geçmişini merak edenler de bana geliyor. Defterden merak ettiklerini öğrenebiliyorlar. O kişi ne yapmış, yol, cami veya okul ne zaman yapılmış hepsi var."

Kendisinin de zaman zaman notlarını aldığı beş defteri inceleyip geçmişi hatırladığını belirten Uzun, "Bu zamana kadar ne yapmışım? Örneğin dedemle ne kadar kalmışım? Defterlere bakıp hatırlıyorum. İnsan bazen her şeyi hatırlamıyor ancak defterdeki notlar hatıraları ortaya çıkartıyor." dedi.

Uzun, sağlığı el verdikçe aynı şekilde önemli gördüğü olayları not almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

