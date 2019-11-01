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İsmail Demir: Bu badireleri başka ülke yaşasa belini doğrultamazdı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

'TEKNOLOJİNİN TÜM ALANLARINDA MİLLİ POLİTİKALARIN OLUŞMASI GEREKİYOR' Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Savunma Sanayii Buluşmaları' konulu toplantıya katıldı.

'TEKNOLOJİNİN TÜM ALANLARINDA MİLLİ POLİTİKALARIN OLUŞMASI GEREKİYOR'
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Savunma Sanayii Buluşmaları' konulu toplantıya katıldı. Programa Demir'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve iş insanları katıldı.
Toplantıda konuşan Demir, yerli ve milli politikaların oluşması gerektiğini ifade ederek, "Savunma sanayinde yerli ve milli olmanın önemini gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Daha da önemlisi teknolojinin tüm alanlarında yerli ve milli politikaların oluşması gerekiyor. Burada Türkiye'nin kaynaklarını maksimum ölçüde kullanmak, dışarıya bağımlılığımızı olabildiğince azaltmamız lazım. Bu günlerde bu bağlılığın azaltılması gerektiğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Ortak olduğumuz bazı programlarda bile ortaklığın zararına olsa bile bize karşı oluşturulan tavırları hepiniz görüp izliyorsunuz" diye konuştu.
'MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJEMİZE KISMEN BAŞLADIK'
Başkan Demir, birçok projenin yapının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Savunma sanayinin tabana yayılması derken, şu anda savunma sanayisi projelerine baktığımız zaman yaklaşık 700'e yakın projemiz mevcut. Bu projelerin toplam değerine baktığımızda kabaca 60-70 milyar dolar bir proje portföyü oluşabiliyor. Bu projelerin bir kısmı kararlaştırılmış bir kısmı ise kısmen yürüyor. Mesela 'Milli Muharip Uçak' projemiz aslında 8-10 milyar dolara varan bir proje olmasına rağmen bir kısmına başlamış durumdayız. Kısacası ana yüklenicilerimize getirdiğimiz yükümlülükler arasında sanayinin tabana yayılması bir gereklilik olarak duruyor. Ama bugün baktığımızda manzara olarak savunma sanayinin Ankara'ya yoğunlaştığını görüyoruz. Belirli bir temelin olması önemli ama Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kabiliyetlerin kullanıldığını görmek ve kaynakların israf edilmesine engel olmak çok önemli. O bakımdan çeşitli illerimize gidip, maddeleri geliştirip oradaki yetkinlikleri tespit edip, bir katma değer oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem endüstriyel etkinlikleri değerlendirmek yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla hem de akademisyenler ve bilimsel enlemdeki kabiliyetleri ortaya çıkarmak amacıyla envanter çalışmalarımız devam ediyor."

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)

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