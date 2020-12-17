İsmail Demir'den CAATSA yaptırımıyla ilgili açıklama

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda ABD'nin CAATSA yaptırımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamasından satır başları:

'YAPTIRIM 4 KİŞİ VE BİR KURUMA YÖNELİK'

"Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil. Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok. Yaptırım 4 kişi ve bir kuruma yönelik.

'ENDİŞEYE MAHAL YOK'

Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok.

Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.

(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor

(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi.



