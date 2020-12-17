HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İsmail Demir'den CAATSA yaptırımıyla ilgili açıklama

İsmail Demir'den CAATSA yaptırımıyla ilgili açıklama

17.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsmail Demir'den CAATSA yaptırımıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin CAATSA yaptırımıyla ilgili olarak "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil. Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok. Yaptırım 4 kişi ve bir kuruma yönelik." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda ABD'nin CAATSA yaptırımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamasından satır başları:

'YAPTIRIM 4 KİŞİ VE BİR KURUMA YÖNELİK'

"Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil. Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok. Yaptırım 4 kişi ve bir kuruma yönelik.

'ENDİŞEYE MAHAL YOK'

Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok.

Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.

(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor

(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
17 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!17 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

TBMM’de ‘namussuz’ tartışması!

AK Parti'li Özsoy'a uyarı cezası

CHP'li Özel'den Çavuşoğlu'na tepki

CHP'li Özel'den Çavuşoğlu'na tepki

AK Parti'den kitle imha silahları ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi

AK Parti'den yeni kanun teklifi

Meclis'te gerginlik! 'Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil'

Meclis'te gergin anlar

AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak? Tarih belli oldu

AİHM Selahattin Demirtaş kararını ne zaman açıklayacak?

HDP'den koronavirüsle mücadelede 28 günlük tam kapanma önerisi

HDP'den 28 günlük tam kapanma önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.