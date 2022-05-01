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İsmail Demir duyurdu: TSK'ya teslim edildi! 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde'

01.05.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatılan VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini bildirdi.

İsmail Demir duyurdu: TSK'ya teslim edildi! 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL’ın son partisini TSK'ya teslim ettik" dedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen ve TSK'nın gücüne katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, yapılan son teslimatlarla tam kapasite ile hizmete girmiş oldu.

VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak, dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatıldı.

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