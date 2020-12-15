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İsmail Demir kimdir? ABD yaptırımlarının hedefi oldu! İsmail Demir kaç yaşında, nereli?

15.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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İsmail Demir kimdir? ABD yaptırımlarının hedefi oldu! İsmail Demir kaç yaşında, nereli?

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İsmail Demir kimdir? İsmail Demir kaç yaşında, nereli? İşte ABD’nin yaptırım kararı aldığı İsmail Demir’den önemli açıklamalar...

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarının ardından yaptırımların hedefindeki kişilerden olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir araştırılmaya başlandı. Özellikle İsmail Demir özgeçmiş bilgileri çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Demir, yaptırım kararının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İsmail Demir kaç yaşında? İsmail Demir nereli? İşte İsmail Demir biyografi detayları ve konuyla ilgili önemli açıklamaları...

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İSMAİL DEMİR KİMDİR?

1960 yılında Elazığ’da doğan Demir, ilköğrenimini Ankara ve Eskişehir’de orta ve lise öğrenimini ise Eskişehir’de tamamladı. Demir, 1982 senesinde İTÜ’den Uçak Mühendisi olarak mezun oldu. Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Demir, 1985 yılında MEB bursuyla Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi için ABD’ye gitti. Demir, Michigan Üniversitesi’nde Uygulamalı Mekanik ve Purdue Üniversitesi’nde de Uzay ve Havacılık dalında yüksek lisans derecesi aldı. En iyi lisans üstü araştırmacı ödülünü alan Demir, 1992 senesinde Washington State Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden Doktora derecesiyle mezun oldu. Ardından Kanada, British Columbia ve Victoria Üniversitelerinde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 1993 senesinde ise Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

1997 senesinde İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Uçak Elemanları ve Malzemesi dalında Doçentlik unvanı alan Demir, bu süreçte kısa dönemlerle çeşitli araştırma projelerine katılmak üzere ABD’ye giderek çeşitli konularda araştırmalar yürüttü. 2002 senesinde araştırmacı olarak Washington State Üniversitesi Malzeme Araştırmaları Merkezinde çalışmaya başladı ve DARPA projelerinde görev aldı, Mikroelektromekanik sistemler üzerine araştırmalar yaptı. 2003 senesinin sonunda Türkiye'ye dönerek Türk Havayolları Anonim Ortaklığı bünyesinde Eğitim Başkanı olarak görev aldı. 2005 yılının Nisan ayında THY’de Teknikten Sorumlu Genel Müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Mayıs 2006’da THY Teknik A.Ş.’nin ilk Genel Müdürü oldu. Göreve başladığı 2005 yılında yıllık 200 milyon ABD doları ciro, %10 üçüncü parti müşteri ve 2500 kişi ile THY’nin bir birimi olarak faaliyete başlayan THY Teknik şirketini; 850 milyon ABD doları cirolu, %28 üçüncü parti müşterili ve 5 bin kişilik bir şirket olarak bıraktı. Demir, 2014 yılında Savunma Sanayii Başkanlığına atandı. Çeşitli uluslararası dergi ve konferanslarda kompozit malzemeler, çatlak mekaniği, teorik ve nümerik elastik modellemeler, mikro elektromekanik konularında çok sayıda makalesi yayımlanan Demir, 2013 yılında Profesörlük unvanını aldı. Evli olan Demir aynı zamanda dört çocuk babasıdır.

İSMAİL DEMİR AÇIKLAMA YAPTI

İsmail Demir ABD tarafından açıklanan yaptırım kararının ardından ilk olarak resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu. Demir, paylaşımında “Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Demir, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin sorularını cevapladı.

Demir, bu konuda daha önce açıklama yaptığını ve "Biz kararlıyız, devam edeceğiz." mesajını verdiğini anımsatarak şunları kaydetti: "Bir müttefiklik ilişkisi var aramızda, NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi birçok alanda Türkiye ile iş birliği var. Onların devam etmesini onlar da biz de bekliyoruz. Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay, bunun da bence ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak."

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