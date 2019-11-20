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İsmail Demir: Siber güvenlik alanı savaş alanı değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof.

Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Yakın gelecekte her ülke siber güvenlik alanının bir savaş alanı değil bir işbirliği alanı olduğunu anlayacak" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen, '4'üncü Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Demir, siber güvenlikte yer alan yerli ve yabancı katılımcıların, firmaların kamu ve akademi temsilcilerin bir araya geldiği konferansta siber güvenliğin bir savaş alanı değil işbirliği alanı olması gerektiğine vurgu yaptı.
'SİBER GÜVENLİK BİR SAVAŞ ALANI DEĞİL'
Türk savunma sanayiinde pek çok gelişme yaşandığını ifade eden Demir, bu alanlardan en önemlilerinden bir tanesinin siber güvenlik olduğunu belirtti. Demir, uluslararası birçok alanda siber savaşların, siber suçların, kriminal suçların gerçekleştiğini gördüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Bütün bunlar bizi siber güvenlik alanına yoğunlaştırdı. Her ülke kendi kurumlarını korumak açısından çok dikkatli, kendi şebekesini, kendi bilgi sistemini, kendi istihbaratını ve askeri sistemini korumaya çalışıyor. Uluslararası işbirliği içerisinde ülkelerin bir arada olmaları gerekiyor birbirleri ile savaş halinde değil. Kısa vadede bunun kendileri için yararlı olmayacağını görecekler. Bundan dolayı dünyanın siber ataklara, saldırılara karşı birlikte savaşması gerekiyor. Teknoloji paylaşımının yapılması gerekiyor. Yakın gelecekte her ülke siber güvenlik alanının bir savaş alanı değil bir işbirliği alanı olduğunu anlayacak. Çünkü iş bağlantıları alanında ulusal sınırlar yok. Ulusal sınırlar olsa bile o sınırlar geçilebiliyor. Dünya uluslararasında bir işbirliğinin ve önleme faaliyetinin gerçekleşmesi gerektiğini anlamak durumunda. Hem kriminal faaliyetler için hem de ülkelerin kendi emniyetlerini sağlamaları için bir tür uluslararası anlaşmaya ihtiyaç var."
'YANLIŞ BİLGİ YAYARAK ZARAR VEREBİLİRSİNİZ'
Demir, ülkelerin ve insanların dezenformasyondan korunmasının oldukça önemli olduğunu kaydederek, "Bu dünyada toplumları yönlendirme, kişilerin ve toplumların zihinleriyle farklı tür bilgilerle oynamak mümkün. İnternette dolaşan bilgilerin doğrulanması gerekiyor. Pek çok insanı, toplumu ve zihni bilgiyi çarpıtarak veya yanlış bilgi yayarak pek çok zarar verebilirsiniz. Bu noktada işin hem yazılım hem de donanım kısmı var. Her kesimde her ülkenin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.
Dünyanın siber ataklara ve saldırılara karşı işbirliği içinde olması gerektiğinin altını çizen Demir, "Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. İnsan kaynakları ve yazılımları oluşturmak bizim amacımız. Önemli kurumların tehlike altında olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir ulusun ve bizim ulusumuzun güvenliğini korumak için teknolojiler geliştiriyoruz. Sivil toplumla ve diğer ülkeler ile işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

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