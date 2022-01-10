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İsmail Demirci hamile eşini aldattı mı? İhanet iddiaları sonrası Hande Soral'dan ilk paylaşım

10.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’ın eşi Buse Varol'un ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığına dair iddiaları sonrası Söylemezsem Olmaz yorumcularından bu konuda açıklamalar geldi. Bircan Bali ve Arto'nun iddiasına göre İsmail Demirci hamile olan eşi Hande Soral'ı aldattı. Söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hande Soral, eşiyle birlikte olan fotoğrafıyla, hamilelere tavsiye verdi.

İsmail Demirci hamile eşini aldattı mı? İhanet iddiaları sonrası Hande Soral'dan ilk paylaşım

Alişan’ın eşi Buse Varol'un bir otelde yemek yerken, ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmesinin üzerinden Bircan Bali ve Arto bu oyuncuyu araştırmaya başladı.

Alişan’ın eşi Buse Varol'un sözleri sonrası bomba iddia! İsmail Demirci Hande Soral'ı aldattı mı?Alişan’ın eşi Buse Varol'un sözleri sonrası bomba iddia! İsmail Demirci Hande Soral'ı aldattı mı?

Bircan Bali ve Arto o ismi öğrendiklerini söyledi. İddialara göre hamile eşini aldatan isim İsmail Demirci imiş. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bircan Bali açıklamasında "Seçenekler o kadar az ki akla bir Hande geliyor" dedi.

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral sosyla medyadan eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak suskunluğunu bozmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Soral
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