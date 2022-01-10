İsmail Demirci hamile eşini aldattı mı? İhanet iddiaları sonrası Hande Soral'dan ilk paylaşım

Alişan’ın eşi Buse Varol'un bir otelde yemek yerken, ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmesinin üzerinden Bircan Bali ve Arto bu oyuncuyu araştırmaya başladı.

Bircan Bali ve Arto o ismi öğrendiklerini söyledi. İddialara göre hamile eşini aldatan isim İsmail Demirci imiş. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bircan Bali açıklamasında "Seçenekler o kadar az ki akla bir Hande geliyor" dedi.

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral sosyla medyadan eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak suskunluğunu bozmuş oldu.



