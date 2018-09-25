İsmail Devrim haberinden gözaltına alınan gazeteci serbest

Demir, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Devrim’in eşinin ses kaydını izinsiz yayınlamakla suçlanmıştı.Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim ile ilgili yaptığı haber sonrası gözaltına alınan gazeteci Ergün Demir serbest bırakıldı. Demir, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Astakoshaber adlı internet sitesinde yayımlanan haberinde 45 yaşındaki Devrim'in oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar ettiğini yazmıştı.

Demir'in haberinden sonra Kocaeli Valiliği’nin sosyal medya hesabından yayımlanan basın açıklamasında, "Söz konusu haberler intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve sebepler okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Demir, bu açıklamanın üzerine "İsmail Devrim haberinin belgesi” başlığıyla Devrim ile eşi arasında geçen konuşmaları yayınlamış, bu haberden sonra Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştı. Basında yer alan haberlerde Demir'in gözaltına alınma gerekçesinin "özel hayatın gizliliğini ihlal” olduğu öne sürülmüştü.

Kocaeli Adliyesi çıkışında basın mensuplarına konuşan Demir, İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim'in söz konusu röportajın yayınlaması için kendisine izin verdiği hâlde, "mağdurun gizli ses kaydını almakla suçlandığını” söyledi.

DW/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

