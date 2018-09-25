HABER

İsmail Devrim haberinden gözaltına alınan gazeteci serbest

25.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

İsmail Devrim haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Ergün Demir serbest bırakıldı.

İsmail Devrim haberinden gözaltına alınan gazeteci serbest

Demir, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Devrim’in eşinin ses kaydını izinsiz yayınlamakla suçlanmıştı.Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim ile ilgili yaptığı haber sonrası gözaltına alınan gazeteci Ergün Demir serbest bırakıldı. Demir, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Astakoshaber adlı internet sitesinde yayımlanan haberinde 45 yaşındaki Devrim'in oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar ettiğini yazmıştı.

Demir'in haberinden sonra Kocaeli Valiliği’nin sosyal medya hesabından yayımlanan basın açıklamasında, "Söz konusu haberler intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve sebepler okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

Demir, bu açıklamanın üzerine "İsmail Devrim haberinin belgesi” başlığıyla Devrim ile eşi arasında geçen konuşmaları yayınlamış, bu haberden sonra Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştı. Basında yer alan haberlerde Demir'in gözaltına alınma gerekçesinin "özel hayatın gizliliğini ihlal” olduğu öne sürülmüştü.

Kocaeli Adliyesi çıkışında basın mensuplarına konuşan Demir, İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim'in söz konusu röportajın yayınlaması için kendisine izin verdiği hâlde, "mağdurun gizli ses kaydını almakla suçlandığını” söyledi.

DW/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Bu eğitimden geçmek cesaret ister! Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Almanya’da Müslümanlara evet, İslam’a hayırAlmanya’da Müslümanlara evet, İslam’a hayır
Serbest kalan gazeteci Ergün Demir: Gözaltının haberin içeriğiyle ilgisi yokSerbest kalan gazeteci Ergün Demir: Gözaltının haberin içeriğiyle ilgisi yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüşüyor

Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi

Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

ABD'den S-300 çıkışı: Gerilimi önemli ölçüde artıracak

ABD'den S-300 çıkışı: Gerilimi önemli ölçüde artıracak

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.