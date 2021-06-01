İsmail Ege Şaşmaz'dan nişanlısı Hande Ünal'a aşk dolu kutlama: Aşk öpücüğü!

İlk olarak 'Güneşi Gördüm' adlı gençlik dizisinde Barış karakterine hayat ermesiyle ekranlarda gördüğümüz İsmail Ege Şaşmaz,

daha sonra 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alarak sergilediği oyunculuk performansı ile kendini kanıtladı. Şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini canlandıran ünlü oyuncu, 30 yaşına gire nişanlısı Hande Ünal'ın doğum gününü İnstagram hesabından paylaştığı gönderi ile kutladı.

İsmail Ege Şaşmaz'dan nişanlısı Hande Ünsal'a öpücüklü kutlama!

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 30 yaşına basan nişanlısı Hande Ünal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kareler ile kutladı.

Doğum günü öpücüğü Şaşmaz, Ünal ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Doğum günü öpücüğü... Doğum günün kutlu olsun aşkım" ifadelerini kullandı.

Seni çok seviyorum Hande Ünal ise Şaşmaz'ın bu gönderisine, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

İkilinin paylaşımları hayranları tarafından kısa sürede oldukça ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl Şaşmaz, ailesiyle birlikte Ünal'ı istemeye gitti. Çift, sade bir törenle nişanlandı.

Çiftin nişan törenine ise Demet Özdemir, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Duygu Özarslan gibi ünlü isimlerde yer aldı.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğdu. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Manisa Beledisi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis oyununu oynayarak oyunculuk alanına adımını atmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisinde Barış karakteri ile yaşamıştır. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde ilk büyük rolünü 2018 yılında Mehmet karakteri ile oynadı. Son olarak 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterine hayat vermiştir.