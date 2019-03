İSTANBUL, (DHA) - Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Ataşehir halkı particilik yapan CHP’den bıktı” dedi.

Ataşehir’de yaşayan Çorumluların dertlerini dinleyen İsmail Erdem, “Bu memleketin her köşesi bizim, Ataşehir’deki her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. Bizde ayrımcılık olmaz” dedi. Mevcut belediyenin hizmet değil, cefa ürettiğinden yakınan vatandaşlar, “Haftada bir gün çöplerin toplandığı bir mahallede yaşamak istemiyoruz. Yazın sinekten ve kokudan, kışın da yollara dağılan çöplerden mikrop kapıyoruz. Çocuklarımız, yola dağılmış çöplerin içinde yaşıyor. Her yer sokak hayvanları dolu. Zavallı hayvanları beslemesek ölecekler. Aç oldukları için saldırgan da oluyorlar. Başkanım, lütfen bizi bu dertlerden kurtarın. Biz bu çifte standarttan bıktık. Particilik yapan, mahallecilik yapan, ayrımcılık yapan yönetim istemiyoruz” diye dert yandılar.

YAZIN SİNEK VE KOKU, KIŞIN YOLLARA DAĞILAN ÇÖP SORUNU BİTECEK

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem,Ataşehir’de dağ gibi biriken sorunları iyi bildiklerini ancak bütün sorunların çözümü olduğunu belirterek başladığı konuşmasında “31 Mart’ta inşallah bu gidişe hep birlikte dur diyecek, el ele vererek güzel günlere kavuşacağız. Bu sorunların hepsini kısa sürede çözeriz. Ama önemli olan sizlerin dertleriyle dertlenip, çözüm bulmayı gerçekten istemek. İşte bizim gönül belediyeciliği dediğimiz şey budur” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN BAŞARMAKTAN BAŞKA HEDEFİ YOK

Daha sonra AK Parti Ataşehir ilçe teşkilatına geçen İsmail Erdem, yaklaşık 1 kilometrelik konvoy eşliğinde Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nin yapılacağı Yenikapı miting alanına gitti.Erdem beraberindeki coşkulu kalabalık ile birlikte “31 Mart’ta başarmaktan başka seçeneğimiz yok” mesajı verdi.