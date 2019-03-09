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İsmail Erdem: Ataşehir'de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli kadınlarla buluştu.

İsmail Erdem: Ataşehir'de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli kadınlarla buluştu. Erdem, “Ataşehir'de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek” dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde 700 Ataşehirli kadınla kahvaltı ederek başladı.
Erdem, on yıldır sağlıklı hizmet alamayan Ataşehir’de özellikle kadın ve çocuklar için büyük bir hizmet programı hazırladıklarının müjdesini verdi.
İsmail Erdem ,“Evinde el emeğiyle üreten kadınlarımızın emeklerini kazanca dönüştüreceğiz. KOSGEB ile geliştirdiğimiz proje sayesinde kadın girişimcilerin sayısını artıracağız. Zaten sürekli üreten kadınımızın, emeğini nakde çevirmesini sağlayacağız. Kadınların toplanıp kaliteli vakit geçirebileceği merkezler açacağız. Yaşlılarımız için dinlenme evleri açacağız. Her mahalleye kreş ve gençlik merkezleri kuracağız ve üniversite hazırlık kursları açacağız” ifadelerini kullandı.

ATAŞEHİR’DE DEĞİŞİM KADINLARLA BAŞLAYACAK

“Kadınların desteği arkamızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez” diyen AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirli kadınlar için kapalı yüzme havuzu, kültür- sanat merkezi, spor alanları ve yeşil alanlar tesis edeceklerini vurgulayarak, Ataşehir’in 31 Mart itibarı ile bunlara kavuşacağının haberini verdi.

416 BİN ATAŞEHİRLİYE HİZMET GÖTÜRMEK BOYNUMUZUN BORCU

İsmail Erdem, programına Cuma namazı sonrası cemaatle sohbet ederek devam etti. Ataşehir’deki her vatandaşı huzur ve mutluluk içinde yaşatmanın asli görevleri olduğunu ve ilçe halkının hak ettiği hizmeti alacağını belirten Erdem, “416 bin Ataşehirlinin tamamına hizmet etmek boynumuzun borcudur.” dedi.

ÖNCELİK YEŞİL ALANLARDA

İsmail Erdem, Erenköy gümrüğüne ait 300 dönümlük arazinin Millet Bahçesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce bu müjdeyi verdiğini hatırlatan Erdem,“Yeni dönemde önceliğimiz yeşil alanlar olacak. Çünkü Ataşehir’deki yeşil alanlar İstanbul ortalamasının yarısının altında.” diye konuştu. Erenköy’deki gümrük alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mülkiyetinde olduğunu hatırlatan İsmail Erdem,“Bu bölge halkının kullanacağı bir yaşam alanına ihtiyacı var.” dedikten sonra millet bahçesinin yapılması ile bölgedeki trafik sorununun da ortadan kalkacağını, tır trafiğinin insanları rahatsız etmeyeceğini ve görsel kirliliğin de bu sayede giderileceğini müjdeledi.

İsmail Erdem: Ataşehir'de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecekİsmail Erdem: Ataşehir'de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek

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