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İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 01:15 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşku ile karşılandı.

İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla karşılandı

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşku ile karşılandı. Kayışdağı’nda konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, “45 gün sonra Ataşehir’de bir değişim yaşanacak. 1 Nisan sabahı itibariyle Ataşehir’e hizmet gelecek, halk hizmetle buluşacak” dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, aday gösterildiği günden bu yana Ataşehir’in tüm noktalarında halkla buluşmalarını sürdürüyor. Ataşehir’in tüm caddelerinde, sokaklarında Ataşehirlilerin sıkıntılarını dinleyerek notlarını alan Başkan İsmail Erdem, Kayışdağı’nda mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yüzlerce Kayışdağılı İsmail Erdem’i coşkuyla karşılayarak tezahüratlar yaptı.
Kayışdağılı vatandaşlara seslenen Başkan İsmail Erdem, 45 gün sonra Ataşehir’de bir değişim yaşanacağını ifade ederek, “1 Nisan sabahı itibariyle Ataşehir’e hizmet gelecek, halk hizmetle buluşacak. Sancaktepe’de yaptığımız gibi bahar ayı itibariyle meslek kursları açacağız. Orta ölçekli işletmelere, sanayiye yönelik üretim yapan, ara eleman olarak meslek sahibi gençler yetiştirilecek. İşsizliğin azaltılması konusunda gençlerimizin meslek sahibi olabilmeleri için kurs merkezleri açacağız. Kadınlarımıza da kurslar açacağız. Kadınlarımızı sosyal hayatın içerisine alan büyük projeler yapacağız. Üretecekler, kazanacaklar, aile ortamına katkı sağlayacaklar” dedi.

İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla karşılandı

İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla karşılandı

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