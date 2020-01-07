İsmail Gani: Kasım Süleymani'nin halefi, İran'ın seçkin Kudüs Gücü'nün yeni komutanı kimdir?

Bu dönemde tanışan Süleymani ile Gani'nin dostluğu uzun yıllar boyunca devam etti. İran basınında yer alan haberlere göre, Gani, Süleymani ile ilişkisini, "Biz savaşın çocuğuyuz" sözleriyle tarif ediyor.

Süleymani'nin yerine getirilen 63 yaşındaki General Gani, Şiilerin en kutsal yerlerinden biri olan Maşhad'da doğdu. 1980 yılında Devrim Muhafızları'na katıldı.

Bu nedenle, bu birimin komutanlığını yürütenler, sıradan bir askeri lider olmanın ötesinde siyasi ve uluslararası güce sahip kişiler haline geliyor.

İran'ın Orta Doğu politikasının mimarı olarak gösterilen General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden çok kısa süre sonra seçkin Devrim Muhazfızları Kudüs Gücü'nün yeni komutanı açıklandı.

Savaşın ardından Kudüs Gücü'ne katılan Gani, İran'ın Afganistan ile Türkmenistan sınırında yer alan Horasan eyaletinde görev yaptı.

Bu dönemdeki faaliyetlerine ve görevine ilişkin çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Ancak Süleymani'nin İran'ın batısında Irak ve Körfez hattından sorumlu olduğu, Gani'nin ise uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ve Afganistan'da Taliban'a karşı mücadele eden Kuzey İttifak'a yapılan yardımları yönettiği düşünülüyor.

Ayrıca Gani'nin Kudüs Gücü'nün gündelik işleyişiyle ilgili daha idari sorumlulukları olduğu da öne sürülüyor.

İsmail Gani, 2012 yılında ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Gani, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanları savunmak için devreye girmemizin amacımız kutsal bir görev ifa etmek. Artık İran, bir güvenlik ve diğer ülkeler için de güvenli bir merkez oldu" dedi.

'Şehit Süleymani'nin intikamını alacağız'

Gani'nin Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'de sahada aktif bir şekilde çalışarak İran'ın Orta Doğu'daki etkinliğini artıran, birçok kişi tarafından kahraman olarak gösterilen ve birçok kişi tarafından dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den sonraki en güçlü isim olarak gösterilen Süleymani'nin yerini nasıl dolduracağı henüz bilinmiyor.