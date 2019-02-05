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İsmail Hacıoğlu’ndan eşi Duygu Hacıoğlu’ndan duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eşi Duygu Hacıoğlu, evliliklerinin 3'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya sayfasından duygusal bir mesaj paylaştı.

İsmail Hacıoğlu’ndan eşi Duygu Hacıoğlu’ndan duygusal paylaşım

‘Ayla’ filmindeki rolüyle büyük ses getiren İsmail Hacıoğlu 2016’da dansçı Duygu Kumarki ile evlenmişti. Çiftin kızları ‘Yemin’ de aynı yıl doğdu. Bugün evliliklerinin 3. yıldönümü olan çiftten Duygu Hacıoğlu, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaştı ve paylatığı karenin altına ise “Ne Nazım’ın şiirleri ne Sezen’in şarkıları yeter seni anlatmaya… Ne güzel sevdin, ne çok sevdim. Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur.

Yeminimiz var bizim. 05.02.2016 sana evet dediğim güne bin şükür olsun, evliliğimizin 3. yılı kutlu olsun.30. seneyi aynı aşkla sağlıkla kutlamak nasip olsun. Seni çok seviyorum eşim, dostum, yoldaşım, dert ortağım, sevgilim” notunu düştü.

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İsmail Hacıoğlu Duygu Hacıoğlu

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