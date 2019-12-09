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İsmail Hacıoğlu'ndan türkü sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kendi bestesi olan türküyü Çocuk dizisi için çaldı.

Star TV'nin sevilen dizisi Çocuk'un başarılı oyuncusu İsmail Hacıoğlu'dan türkü sürprizi geldi. Canlandırdığı Hasan karakteri ile gündem yaratan İsmail Hacıoğlu kendi bestesi olan türküyü 10 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümde çaldı.

SAZ EĞİTİMİ ALDI

Bir süredir saz eğitimi alan oyuncu kendi bestesi olan türküyü Hasan karakteri için çaldı. Efe’nin aslında kendi oğlu olduğunu öğrenen ve onunla yakınlık kurmaya çalışan Hasan (İsmail Hacıoğlu) dile getiremediği duygularını sazı ile aktaracak.

Babalık kavramı Hasan’ın hiç bilmediği bir kavram olsa da genç adam oğlunun kalbini kazanmaya kararlı. Heyecan dolu gelişmelerle Çocuk 10 Aralık Salı 20.00’de Star’da!

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İsmail Hacıoğlu çocuk türkü

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