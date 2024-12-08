İsmail Hacıoğlu o diziden teklif alınca Yılmaz Güney rolünü bıraktı! Şaşırtan karar

Türk sinemasının efsane ismi Yılmaz Güney'in hayatını konu alan filmin hazırlıkları devam ediyor. Güney’in eşi Fatoş Güney'in yazdığı Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitaptan uyarlanan filmde başrol için İsmail Hacıoğlu'nun adı öne çıkmıştı. Provalardan paylaşılan fotoğrafla Hacıoğlu’nun filmdeki yerini doğrulayan haberler gündeme gelmişti.

Ancak, filmin çekimlerinin sonbahara ertelenmesi ve Hacıoğlu’na çok beğendiği bir dizi teklifinin gelmesiyle, ünlü oyuncu projeden ayrılma kararı aldı.

KUBAT DİZİSİYLE EKRANA DÖNECEK

İsmail Hacıoğlu, filmden ayrıldıktan sonra Kubat rolüne hayat verdiği Sen Ağlama İstanbul dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu dizi, 10 Aralık Salı günü yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Güney rolü için yeni görüşmeler sürerken, Fatoş Güney'i, Deniz Barut canlandıracak. Başarılı oyuncu Barut, rolü için hazırlıklarını sürdürüyor ve Fatoş Güney ile bir araya gelerek çalışmalara devam ediyor.