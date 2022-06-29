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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor? İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz sevgili mi, ne zamandır birlikteler?

29.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ile ilgili iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu birlikte görüntülendi. Peki İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor, ne zamandır birlikteler? İşte merak edilenler...

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor? İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz sevgili mi, ne zamandır birlikteler?

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikte oldukları öne sürüldü. Vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor? İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz sevgili mi, ne zamandır birlikteler? İşte detaylar...

İSMAİL HACIOĞLU VE ASLIHAN GÜRBÜZ AŞK MI YAŞIYOR?

Birsen Altundaş'ın iddiasına göre, geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor?

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Çakal ve Karşılaşma sinema filmlerinde göstermiş olduğu performansı kendisine çeşitli ödüller kazandırdı. 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında 16.Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Sinema ve dizilerde rol alan Hacıoğlu aynı zamanda tiyatro oyunlarında da sahne aldı. 2003 yılında kendisinin ilk dizisi Koçum Benim 'de oynadı. Bir İstanbul Masalı, Osmanlı Tokadı, Beyaz Gelincik dizilerinde yer almıştır. İlk sinema deneyimi 2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile ile başlamıştır ve 2017 Senesinde Ayla adlı sinema filminde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor?

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında Çanakkale de doğmuştur. Eğitimi Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünde almış ve ‘Bir Bulut Olsam’ adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır. 2010 yılında ‘Yahşi Cazibe’ adlı dizide Azerbaycanlı bir kadını canlandırarak izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran ünlü oyuncu, ‘Zeytin Tepesi’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’, 'Masumlar Apartmanı' adlı dizilerde rol almıştır. Çeşitli tiyatro eserlerinde de rol alan Aslıhan Gürbüz, birçok ödüle layık görülmüştür.

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Masumlar Apartmanı dizisi Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu
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